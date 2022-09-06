Etkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etkinlik, "etkin" kelimesine "+lIk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Genellikle bir şeyi veya işi yapmaya etkinlik denir. Ayrıca aktif olma durumu veya aktif olma özelliğine de etkinlik denir. Etkinlik kelimesi dilimizde ilk defa 1900'lü Nurullah Ataç tarafından kullanılmıştır.

Etkinlik kelime anlamı

Etkinlik kelimesi birçok anlama sahiptir. "Bir şeyin gerçekleştiği veya yapıldığı bir durum" anlamına gelen etkinlik aynı zamanda "bir grubun faaliyetleri, amaçlarına ulaşmak için yaptıkları şeyler" anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise "canlıların iç ve dış uyaranlarının etkisiyle çalışma durumu" olarak açıklanabilir.

Etkinlik eş anlamlısı nedir?

Etkinliğin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Etkinlik kelimesinin eş anlamlıları:

Aktivite

Aktiflik

Faaliyet

Etkinliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etkinliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

Etkinlik alanında binlerce insan vardı.

Sık sık eğlenceli aktivitelerden kaçınıyorlardı.

Hayvanat bahçeleri, hayvanların doğal aktivitesinde bozulmalara sebep olmaktadır.

İnsan faaliyetleri küresel ısınmaya neden olur mu?

Bu yıl şirketin ekonomik aktifliği hızlandı.



