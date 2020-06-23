Etli islim kebabı tarifi: Pamuktan yumuşak etlerle islim kebabı yapılışı

Etli islim kebabı nefis yemekle tariflerinin başında gelen bir lezzet. Köfteli, tavuk etli bir şekilde hazırladığımız islim kebabı tarifini şimdi kuşbaşı etli bir şekilde pişti. İşte tarifimizin detayları...

ETLİ İSLİM KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo patlıcan

500 gram kuşbaşı et

2 yemek kaşığı salça

2 adet kuru soğan

2 adet domates

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Bir fincan sıvı yağ

Tuz

Karabiber

ETLİ İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları alacalı bir şekilde soyun. İnce şeritler halinde dilimleyin.

Patlıcan şeritlerini tuzlu suda 15 dakika bekletin.

Kuruladığınız patlıcanları hafif yağda kızartın.

İç harcını hazırlamak için kuşbaşı etleri teflon tavada suyunu salıp geri çekene kadar pişirin.

Etler suyunu çekince içine küp küp doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.

Soğanlar da pişince içine salçayı, dilimlenmiş sarımsakları, tuzu ve karabiberi tavaya alın. Tüm malzemeleri harmanlayın.

10 dakika daha kavurduktan sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Şimdi patlıcanları artı ocak şekilde tezgahın üzerine koyun.

Ortasına hazırladığınız etli karışımdan bir kaşık koyun.

Patlıcan dilimlerini etli harcın üzerine örtün.

Tüm patlıcanlara aynı işlemi uygulayın. Domatesleri karpuz dilimi şeklinde dilimleyin.

Biberleri 3’e bölünecek şeklinde dilimleyin.

Kebapların üzerine bir dilim domates bir dilim sivri biber koyun ve kürdanla sabitleyin.

Bir kabın içinde salçayı suyla açın.

İslim kebaplarını bir tepsiye ya da borcama yerleştirin.

Üzerine salçalı suyu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

KUŞBAŞI ETLİ İSLİM KEBABI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Etlerin yumuşacık olması için bir gün öncesinde zeytinyağında bekletmelisiniz. Bu sayede etleriniz piştikten sonra lokum gibi olacaktır.

Patlıcanları pişirmeden önce tamamen kurulamaya özen gösterin. Yoksa pişirme aşamasında kızgın yağın sıçraması kaçınılmazdır.

