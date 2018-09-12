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Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un eski futbocusu Eto'o kendisi hakkında konuşan eski futbolcu Can Arat'a sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi.

Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi

Antalyasporlu eski yıldızı Kamerunlu Samuel Eto’o kendisi hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Can Arat’a yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Milli Takım’da attığı 2 golle İsveç karşısında galibiyeti getiren Emre Akbaba ile ilgili sosyal medya üzerinden çarpıcı bir iddiada bulunan eski futbolcu Can Arat, ”Emre Akbaba Eto'o’nun Antalyaspor'a transfer olduğu sezon transfer oldu. Fransızca bildiği için Eto'o, Emre'ye yakın davrandı. Sahaya çıktığımızda Emre o kadar iyiydi ki Eto'o “sen çok kaliteli futbolcusun” dedi. Eto’o, sahanın yıldızı olmak istediği için Emre'yi Alanya'ya gönderdi. Neden Antalyaspor Emre'den vazgeçip Eto’o’yu tuttu? Ve neden Emre'nin satışıyla Antalyaspor'un kasasına para girmedi? Şimdi sormak istediğim soru Türkiye'de Emre mi büyük futbolcu yoksa Eto'o mu? Peki Fenerbahçe-Antalyaspor ilişkileri iyiyken Fenerbahçe neden Emre'yi transfer etmedi?’‘ ifadelerini kullandı.

Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o, sosyal medya üzerinden Can Arat’a cevap verirken ağır ifadeler kullandı.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada; “Emre Akbaba’yı Alanyaspor’a benim gönderdiğimi hangi ara keşfettin? 1 ayın 29 gün-23 saatinde olduğun gibi sarhoşken mi, yoksa ayık gezdiğin 1 saatte mi? Yalancısın.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor eto'o Emre Akbaba Spor Toto Süper Lig

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