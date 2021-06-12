EURO 2020 A Grubu puan durumu: Türkiye'nin gruptaki puan durumu ve diğer sonuçlar!

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020 başladı. EURO 2020’nin açılış maçı ise 11 Haziran Cuma günü TSİ 22:00’da Türkiye ve İtalya arasında oynandı. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede İtalya, Türkiye’yi 3 – 0 mağlup etti. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, diğer iki maçta puan almak için çalışacak.

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 0 puan / 1 maçı eksik

3- Galler / 0 puan / 1 maçı eksik

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 A GRUBU FİKSTÜR

1 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE YAPILACAK?

UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 11 ülkede gerçekleşecek olan organizasyona; Roma (İtalya), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Sevilla (İspanya), Amsterdam (Hollanda), Kopenhag (Danimarka), Münih (Almanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), St. Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) şehirleri ev sahipliği yapacak. 11 farklı ülkede oynanacak olan karşılaşmalarda, ev sahipleri olmasına karşın Romanya ve Azerbaycan boy gösteremeyecek.



