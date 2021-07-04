EURO 2020'de final hakemi Kuipers! Cüneyt Çakır geri dönüyor

EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lobi faaliyetlerinin etkin olduğu atamalar sonucunda UEFA, yarı finallerde Felix Brych ve Danny Makkelie ile finalde ise Björn Kuipers'i görevlendirdi. Gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibi ise görev alamadı.

Alman Felix Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görev yapacakken Holandalı Danny Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.

Finalde ise lobilerin de etkisiyle son turnuvası olan Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacak. Yarı finaller ve final etabında birer Hollandalı hakem görev alacakken İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar.

FİNAL İÇİN EN BÜYÜK ADAYDI

Milli gururumuz Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok düdük çalan isim olarak tarihe geçmişti. Turnuvada yönettiği ilk 3 maç sonunda toplam 9 maça ulaşarak Ander Frisk'i geçmiş ve rekorun sahibi olmuştu.

45 yaşındaki Cüneyt Çakır, final için de en güçlü aday konumundayken UEFA, politik bir karar vererek 48 yaşındaki son büyük turnuvasını geçiren Björn Kuipers'i görevlendirdi.

