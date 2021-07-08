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EURO 2020 finalinde oynanacak İtalya - İngiltere maçının hakemi belli oldu

08.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 finalini yönetecek hakem belli oldu. İtalya ile İngiltere arasıandaki dev maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

EURO 2020 finalinde oynanacak İtalya - İngiltere maçının hakemi belli oldu

Euro 2020 finali Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında oynanacak. Maçın hakemi olarak Hollandalı hakem Björn Kuipers atandı. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak.

2006'da Hollanda Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Björn Kuipers, kariyerinde 7. kez UEFA organizasyonunda final yönetecek. Daha önce iki Avrupa Ligi finali ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yöneten Kuipers, Euro 2012 ve 2016'da da görev yaptı. Hollandalı hakem, son iki Dünya Kupası finallerinde de düdük çaldı.

48 yaşındaki Hollandalı, Euro 2020 grup maçlarında Danimarka-Belçika ile Slovakya-İspanya karşılaşmalarını yönetti. Kupiers, Çek Cumhuriyeti - Danimarka arasındaki çeyrek final maçında da görev yaptı.

Final maçında Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak.

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