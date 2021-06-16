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EURO 2020 maç özetleri! EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir?

16.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken,16. Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Almanya, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetmiş oldu. A Grubu'nda ise bugün Türkiye Galler ile karşılaşacak. Peki EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir? İşte EURO 2020 maç özetleri...

EURO 2020 maç özetleri! EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir?

EURO 2020 maçları bütün hızıyla devam ediyor. Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya karşısında 3-0 yenilmişti. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda ise Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında yenilmiş oldu. Bugün 16 Haziran'da A Grubu'nda Türkiye Galler ile karşılaşacak. Peki EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir?

EURO 2020 MAÇ ÖZETLERİ NASIL İZLENİR?

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilmişti. Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapılacak maçta bu defa Galler ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Almanya, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanmış olan F Grubu ilk maçında, son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti ülke olan Fransa ile karşı karşıya geldi.

Kritik mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Futbolseverler EURO 2020 maç özetleri nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. EURO 2020 maç özetleri TRT SPOR'un sayfası üzerinden izlenebiliyor.

EURO 2020 MAÇ ÖZETLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EURO 2020 A GRUBU YAPILACAK OLAN MAÇLAR NELER?

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)


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Türkiye Galler maçı saat kaçta başlayacak?Türkiye Galler maçı saat kaçta başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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