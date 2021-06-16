EURO 2020 maç özetleri! EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir?

EURO 2020 maçları bütün hızıyla devam ediyor. Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya karşısında 3-0 yenilmişti. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda ise Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında yenilmiş oldu. Bugün 16 Haziran'da A Grubu'nda Türkiye Galler ile karşılaşacak. Peki EURO 2020 maçlarının özeti nasıl izlenir?

EURO 2020 MAÇ ÖZETLERİ NASIL İZLENİR?

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilmişti. Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapılacak maçta bu defa Galler ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Almanya, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanmış olan F Grubu ilk maçında, son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti ülke olan Fransa ile karşı karşıya geldi.

Kritik mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Futbolseverler EURO 2020 maç özetleri nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. EURO 2020 maç özetleri TRT SPOR'un sayfası üzerinden izlenebiliyor.

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