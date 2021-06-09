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EURO 2020 ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020 canlı izlenecek mi?

09.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 için geri sayım başladı. EURO 2020’nin ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı gibi sorular yanıt buldu. Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'ye kısa bir süre kaldı...

EURO 2020 ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020 canlı izlenecek mi?

EURO 2020 için nefesler tutuldu. Geri sayımın başladığı EURO 2020 için hepimizi şimdiden heyecan sardı. Şenol GÜNEŞ’in liderliğindeki A Milli takımımız büyük başarı göstererek EURO 2020’de yer almaya hak kazandı. Büyük başarılar beklediğimiz takımımızın rakipleri belli oldu. Peki EURO 2020 canlı izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar…

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında yapılamayan EURO 2020 bu sene yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020 maçları Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

EURO 2020 ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020 canlı izlenecek mii

EURO 2020’DE TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

Büyük başarılar elde edeceğine gönülden inandığımız A Milli takımımız öncelikle 11 Haziran saat 21.00’da İtalya karşısında ter dökecek. İtalya maçının ardından 16 Haziran’da saat 18.00’da Galler ile mücadele edeceğiz. Her iki maçtan da alnımızın akıyla çıkmayı temenni ederken üçüncü maçımız ise 20 Haziran tarihinde saat 18.00’da yapılacak.

Futbolseverlerin ekran başına kitleneceği heyecan dolu maçlar TRT 1 ve TRT spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Türkiye
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