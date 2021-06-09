EURO 2020 ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020 canlı izlenecek mi?

EURO 2020 için nefesler tutuldu. Geri sayımın başladığı EURO 2020 için hepimizi şimdiden heyecan sardı. Şenol GÜNEŞ’in liderliğindeki A Milli takımımız büyük başarı göstererek EURO 2020’de yer almaya hak kazandı. Büyük başarılar beklediğimiz takımımızın rakipleri belli oldu. Peki EURO 2020 canlı izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar…

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında yapılamayan EURO 2020 bu sene yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020 maçları Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

EURO 2020’DE TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;