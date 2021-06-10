EURO 2020'deki Türkiye - İtalya maçında bir ilk!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın Roma'da İtalya ile Türkiye karşılaşacak.

Maçta, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini yapacak olan Frappart böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk kadın hakemi olacak.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Hollandalı Hessel Steegstra ve Jan de Vries yardımcı hakemlik, Kevin Blom da VAR hakemi olarak görev yapacak. Fransız Stéphanie Frappart ise maçın dördüncü hakemi olacak. Frappart daha önce de uluslararası futbol turnuvalarında bir dizi ilke imza atmıştı.

Frappart, geçen Aralık ayında yapılan Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneterek bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk kadın hakemi olmuştu. İtalya'nın Torino kentinde yapılan bu maç, İtalyan basını tarafından "Futbolda devrim" gibi ifadelerle yorumlanmıştı.

Dönemin İtalya Spor Bakanı da Frappart'ın Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapmasını "Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için spor da bir adımla katkıda bulunuyor" sözleriyle kutlamıştı.