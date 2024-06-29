SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. EURO 2024'te heyecan devam ediyor! Çeyrek final için sahaya çıkıyorlar

EURO 2024'te heyecan devam ediyor! Çeyrek final için sahaya çıkıyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.06.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak maçlarla ilk çeyrek finalistler belli olacak. A Milli Futbol Takımımız, bu turda 2 Temmuz Salı günü Leipzig Stadı'nda turnuvanın sürpriz takımı Avusturya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te heyecan devam ediyor! Çeyrek final için sahaya çıkıyorlar

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları bugün başlayacak.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

AA-20240626-34982775-34982774-2024_AVRUPA_FUTBOL_SAMPIYONASI_CEKYA_TURKIYE

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı.

Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, bu akşam 2 müsabakayla başlayacak. TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ AVUSTURYA

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.

Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

EŞLEŞMELER VE PROGRAM

Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

Bu akşam:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

Yarın:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...
Edin Dzeko için ayrılık iddiası! 'Transfere sıcak bakıyor'Edin Dzeko için ayrılık iddiası! 'Transfere sıcak bakıyor'
Trabzonspor'dan bir transfer daha!Trabzonspor'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye çeyrek final
En Çok Okunan Haberler
Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!

Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!

Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!

Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.