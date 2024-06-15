EURO 2024'te tarihe geçen olay! Şimdiden turnuvanın en çok konuşulanı o oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İspanya, Hırvatistan mücadelesine Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Fabian, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Morata, Williams 11'iyle başladı.
Maça ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.
Öte yandan Yamal, mücadelenin 3'ncü golünü kaydeden Carvajal'in gol pasını verirken, Avrupa Şampiyonası'nda asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı.