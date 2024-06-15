SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. EURO 2024'te tarihe geçen olay! Şimdiden turnuvanın en çok konuşulanı o oldu

EURO 2024'te tarihe geçen olay! Şimdiden turnuvanın en çok konuşulanı o oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.06.2024 20:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024'te B Grubu ilk maçında Hırvatistan'la karşılaşan İspanya'da Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu olurken, yaptığı asistle de tarihe geçti. İşte detaylar...

EURO 2024'te tarihe geçen olay! Şimdiden turnuvanın en çok konuşulanı o oldu
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 17 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 78'
İspanya İspanya
3 - 0
Hırvatistan Hırvatistan

İspanya, Hırvatistan mücadelesine Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Fabian, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Morata, Williams 11'iyle başladı.

TARİHE GEÇTİ

GQIRnrSWYAAq1WO

Maça ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

EN GENÇ ASİST YAPAN İSİM

2024-06-15T165924Z_1718470760_DPAF240615X99X410501_RTRFIPP_4_SOCCER-EM

Öte yandan Yamal, mücadelenin 3'ncü golünü kaydeden Carvajal'in gol pasını verirken, Avrupa Şampiyonası'nda asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm ülke Ronaldinho'yu konuşuyor! TV'ye çıktı, öyle şeyler dedi ki...Tüm ülke Ronaldinho'yu konuşuyor! TV'ye çıktı, öyle şeyler dedi ki...
Filenin Sultanları karar setinde mağlup!Filenin Sultanları karar setinde mağlup!
İsviçre, Macaristan'ı mağlup etti!İsviçre, Macaristan'ı mağlup etti!
Anahtar Kelimeler:
İspanya rekor son dakika euro 2024 Lamine Yamal
En Çok Okunan Haberler
İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

Tüm ülke Ronaldinho'yu konuşuyor! TV'ye çıktı, öyle şeyler dedi ki...

Tüm ülke Ronaldinho'yu konuşuyor! TV'ye çıktı, öyle şeyler dedi ki...

Montella'dan Arda Güler kararı! "Oynatmayabilirim"

Montella'dan Arda Güler kararı! "Oynatmayabilirim"

Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.