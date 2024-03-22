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EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu gibi! Komşularımızdan biri grupta son takım olarak katılacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 07:36
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda yarı final maçları oynandı. Oynanan maçların ardından grubumuza düşecek son takım neredeyse netleşti. Gürcistan-Yunanistan maçının galibi EURO 2024'te son rakibimiz olacak.

EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu gibi! Komşularımızdan biri grupta son takım olarak katılacak...

Tek maç eleme sistemiyle yapılan yarı final maçlarının ardından A Yolu'nda Polonya ve Galler, B Yolu'nda İzlanda ile Ukrayna, C Yolu'nda da Gürcistan ve Yunanistan finale çıktı.

SON RAKİBİMİZ KOMŞULARDAN BİRİ OLACAK

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’ndaki son rakibi GürcistanYunanistan eşleşmesinin galibi olacak.

26 Mart Salı günü oynanacak final maçlarını kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turundaki maçların ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan ya da Yunanistan olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Yolu:

Polonya-Estonya: 5-1

Galler-Finlandiya: 4-1

B Yolu:

İsrail-İzlanda: 1-4

Bosna Hersek-Ukrayna: 1-2

C Yolu:

Gürcistan-Lüksemburg: 2-0

Yunanistan-Kazakistan: 5-0

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