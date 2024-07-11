EURO 2024’ün yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’ın yıllar önceki Galatasaray transferinin bilinmeyenleri! Fatih Terim etkisi…

Türkiye, EURO 2024'te Hollanda ile oynadığı maç sonrası turnuvaya veda etti. Takımdaki oyuncuların performansları göz doldururken son maçta Hollanda defansına nefes aldırmayan Barış Alper Yılmaz dikkatleri daha da üzerine çekti.

BARIŞ ALPER'İN TRANSFERİNDE TERİM İMZASI

Barış Alper Yılmaz başarılı grafiğini sürdürürken aradan geçen yılların ardından Keçiörengücü Başkanı, Yılmaz'ın Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu şunları aktardı:

"Fatih Terim, Barış Alper'in Galatasaray'a imza atmasında büyük pay sahibidir. O dönem bizzat beni arayarak oyuncuyu ne kadar istediğini belirtti. Birçok talibi vardı. Fatih Terim çok ısrarcı olduğu için Galatasaray'a verdik. Boey'i de aynı yıl transfer etmişlerdi ve astronomik bir bedele sattılar. Yapılanmanın meyvelerini şimdi topluyorlar."

KERİM AKTÜRKOĞLU DA KARARINI TERİM İLE KONUŞTUKTAN SONRA VERMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu da transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından istenmiş genç yıldız verdiği röportajda Fatih Terim’le konuştuktan sonra tercihini Galatasaray’dan yana kullandığını açıklamıştı.





