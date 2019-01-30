Euro NCAP çarpışma testi! 2018'de en çok hangi otomobil modeli öne çıktı?

Euro NCAP’in son açıkladığı bir istatistik ise sekizsilindir ekibi olarak fazlası dikkatimizi çekti. Bu doğrultuda; 2018 yılında tanıtılan ve kurum tarafından testi yapılan araçlar içerisinde en fazla izlenen ilk 3 otomobil modeli açıklandı. Ayrıca görüntülenme sayıları da belirtiliyor. 2018 yılı için Euro NCAP çarpışma testi en çok tıklanan 3 otomobil modeli Dacia Duster – 136,446 görüntülenme

Volvo XC60 – 100,460 görüntülenme

VW Polo – 95,882 görüntülenme Listemizi sıraladıktan sonra, elde edilen bu sonuçların nedenleri hakkında bir analiz yapma gereği duyuyoruz. Dacia Duster Hatırlanacak olursa NCAP testlerinin Asya kolu olan Global NCAP bir önceki kasa Dacia Duster modelini çarpışma testine tabi tutmuş, 1 tane bile hava yastığı olmayan araç 0 yıldız ile testten ayrılmıştı. Tabi hal böyle olunca Dacia Duster gibi güvenlik konusunda hedefte olan bir araç da topa tutulmuştu. Tabi günümüzde hangi aracı bu tip bir teste tabi tutarsanız tutun, hava yastıksız alınabilen en yüksek yıldız sayısı 2 hadi bilemediniz 3 civarında ancak gerçekleşiyor. Zaten 1 hava yastığına sahip Dacia Duster, Euro NCAP testine de girmiş ve 3 yıldız almıştı. Ayrıca daha sonra, Güney Amerika kökenli Latin NCAP tarafından yapılan bir başka Dacia Duster testinde yine 1 hava yastığı ile 4 yıldız elde edilmişti. Ancak maalesef tık peşinde koşan ve sansasyonel haber arayan bazı basın yayın organlarımız, bu tip bir analiz yapmadan Dacia Duster’ı yerin dibine sokmuştu.

Unutulmamalı ki; Euro NCAP testinde 5 yıldız alan araçların büyük bir çoğunluğu çok ama çok üst düzey güvenlik ekipmanı ile test ediliyor. Ancak ülkemizde satlan özellikle B Segmenti araçların (Renault Clio, VW Polo, Ford Fiesta…vs) büyük bir çoğunluğu bu tip ekipmanlara eksiksiz olarak sahip değil. Yani bu tip bir teste, eksik güvenlik ekipmanı ile girmeleri durumunda alabilecekleri en yüksek derece iyimser bir tahminle 3-4 yıldızı geçmeyecektir diye düşünüyoruz. İşte bir önceki kasa Dacia Duster hakkındaki negatif haberlerin sonucunda da yeni Dacia Duster doğal olarak en çok görüntülenen araç olmuş durumda. Yeni kasanın elde ettiği değer ise 8 hava yastığı ile yine 3 yıldız olarak açıklanıyor. Ancak sonuçların katı bir şekilde uygulanmaya başlanan yeni Euro NCAP standartlarına göre olduğunu da belirtmekte fayda var. Burada çok ilginç bir sonuç da dahil edilebilir; Benzer standartlara göre ve 6 hava yastığı ile Euro NCAP çarpışma testine tabi tutulan yeni Jeep Wrangler 1 yıldız alarak birçok kişiyi şaşırtmıştı. Fiat Panda ise 4 airbag ile 0 yıldız alabilmişti.