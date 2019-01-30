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Euro NCAP çarpışma testi! 2018'de en çok hangi otomobil modeli öne çıktı?

Sekiz Silindir Sekiz Silindir
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 30.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Her ne kadar güvenirliliği birçok kişi tarafından sorgulanıyor olsa da, Euro NCAP sonuçları açısından günümüzde en çok merak edilen testlerin başında geliyor. Bu konuda daha güvenilir olduğu düşünülen IIHS ise, ağırlıklı olarak ABD pazarında satılan araçları test ettiği için, ülkemizde satışı yapılan otomobil modelleri büyük ölçüde kapsam dışında kalıyor. İşte bu nedenle Euro NCAP; Bir otomobilin kaza anında ne kadar güvenli olduğu konusunda neredeyse tek kaynak olarak karşımızda yer alıyor.

Euro NCAP çarpışma testi! 2018'de en çok hangi otomobil modeli öne çıktı?

Euro NCAP’in son açıkladığı bir istatistik ise sekizsilindir ekibi olarak fazlası dikkatimizi çekti. Bu doğrultuda; 2018 yılında tanıtılan ve kurum tarafından testi yapılan araçlar içerisinde en fazla izlenen ilk 3 otomobil modeli açıklandı. Ayrıca görüntülenme sayıları da belirtiliyor.

2018 yılı için Euro NCAP çarpışma testi en çok tıklanan 3 otomobil modeli

Dacia Duster – 136,446 görüntülenme
Volvo XC60 – 100,460 görüntülenme
VW Polo – 95,882 görüntülenme

Listemizi sıraladıktan sonra, elde edilen bu sonuçların nedenleri hakkında bir analiz yapma gereği duyuyoruz.

Dacia Duster

Hatırlanacak olursa NCAP testlerinin Asya kolu olan Global NCAP bir önceki kasa Dacia Duster modelini çarpışma testine tabi tutmuş, 1 tane bile hava yastığı olmayan araç 0 yıldız ile testten ayrılmıştı. Tabi hal böyle olunca Dacia Duster gibi güvenlik konusunda hedefte olan bir araç da topa tutulmuştu.

Tabi günümüzde hangi aracı bu tip bir teste tabi tutarsanız tutun, hava yastıksız alınabilen en yüksek yıldız sayısı 2 hadi bilemediniz 3 civarında ancak gerçekleşiyor. Zaten 1 hava yastığına sahip Dacia Duster, Euro NCAP testine de girmiş ve 3 yıldız almıştı. Ayrıca daha sonra, Güney Amerika kökenli Latin NCAP tarafından yapılan bir başka Dacia Duster testinde yine 1 hava yastığı ile 4 yıldız elde edilmişti. Ancak maalesef tık peşinde koşan ve sansasyonel haber arayan bazı basın yayın organlarımız, bu tip bir analiz yapmadan Dacia Duster’ı yerin dibine sokmuştu.

Unutulmamalı ki; Euro NCAP testinde 5 yıldız alan araçların büyük bir çoğunluğu çok ama çok üst düzey güvenlik ekipmanı ile test ediliyor. Ancak ülkemizde satlan özellikle B Segmenti araçların (Renault Clio, VW Polo, Ford Fiesta…vs) büyük bir çoğunluğu bu tip ekipmanlara eksiksiz olarak sahip değil. Yani bu tip bir teste, eksik güvenlik ekipmanı ile girmeleri durumunda alabilecekleri en yüksek derece iyimser bir tahminle 3-4 yıldızı geçmeyecektir diye düşünüyoruz.

İşte bir önceki kasa Dacia Duster hakkındaki negatif haberlerin sonucunda da yeni Dacia Duster doğal olarak en çok görüntülenen araç olmuş durumda. Yeni kasanın elde ettiği değer ise 8 hava yastığı ile yine 3 yıldız olarak açıklanıyor. Ancak sonuçların katı bir şekilde uygulanmaya başlanan yeni Euro NCAP standartlarına göre olduğunu da belirtmekte fayda var.

carpsıma tesi

Burada çok ilginç bir sonuç da dahil edilebilir;

Benzer standartlara göre ve 6 hava yastığı ile Euro NCAP çarpışma testine tabi tutulan yeni Jeep Wrangler 1 yıldız alarak birçok kişiyi şaşırtmıştı. Fiat Panda ise 4 airbag ile 0 yıldız alabilmişti.

Yaklaşık 1 ay çeşitli şartlarda kullanma şansımız olduğu Dacia Duster genel anlamda bizi pek de tatmin etmemişti. Sürüşte verdiği güvenlik hissi ve konfor konularında hoşumuza gitmemişti. Yukarıda bahsettiğimiz bu konularda “Sezar’ın hakkı Sezar’a” demekte de fayda var.

Volvo XC60

2018 otomobil guvenlıgı

Testin 2. sırasında yer alan yeni Volvo XC60 ise; elde ettiği sonuç ile halen dünyanın en güvenli otomobilleri arasında en tepede yer alıyor denilebilir. Zaten Volvo da modelin tasarımında bunun hedeflendiğini açık bir şekilde belirtmişti. Volvo bünyesinde türlü çarpışma testlerine tabi tutulan yeni XC60, hem yapısal sağlamlığı, hem de sahip olduğu güvenlik donanımları ile araçtaki yolcuları çok iyi bir şekilde koruyabiliyor. İşte bu nedenle de, insanlar Volvo’nun bu iddialı açıklamalarının Euro NCAP yansımasını görmek istemiş gibi görünüyor. Üstelik sahip olduğu fiyat da, premium segmentte yer alan Alman rakiplerinde daha aşağıda.

VW Polo

polo

VW Polo ise Avrupa’da B Segmenti’nde en çok satış yapan modellerin başında geliyor ve yeni kasası da bu aracı almak isteyenler tarafından fazlası ile beğenildi. Yeni kasası tanıtılmış bir araç olması ve yüksek satış adetlerine sahip olması da, doğal olarak çarpışma testlerinde merak edilen bir araç olmasını sağladı. Sonuçta B Segmenti gibi çok fazla satış adedine sahip bir segmentte lider olarak yer alıyor.

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Euro NCAP çarpışma testi 2018 güvenli otomobiller otomobil dacia duster Volvo polo

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