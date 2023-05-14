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Eurovision 2023'ü kazanan ülke belli oldu! Eurovision 2023'ü kim kazandı?

14.05.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin bir süredir yer almadığı Eurovision şarkı yarışması bu yıl 67. kez düzenlendi. İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision'u kim, hangi ülke kazandı? Eurovision 2023'te hangi ülke kaç puan aldı?

Eurovision 2023'ü kazanan ülke belli oldu! Eurovision 2023'ü kim kazandı?

Eurovision şarkı yarışması bu yıl 67. kez düzenlendi. İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision yarışmasına Türkiye katılmazken yarışmada 37 ülke vardı.

Yıllar önce Sertap Erener ile tarih yazdığım yarışmanın kazananı kim oldu?

UKRAYNA'DA YAPILAMADI

Yarışmanın geçen yılki birincisi, "Stefania" isimli şarkıyla Ukrayna olmuştu. Ancak bu yılki ev sahibi ülkenin, savaş nedeniyle Ukrayna yerine, yarışmanın ikincisi İngiltere olması kararlaştırılmıştı.

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Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu yıl İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden Loreen kazandı.

"Tattoo" isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.


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