Eurovision’da boykot kararı alan ülke sayısı 4'e yükseldi! İsrail tepkisi...

Slovenya, İspanya ve İrlanda’nın ardından Hollanda da, Gazze’de süren insani kriz nedeniyle, İsrail’in yarışmaya katılması durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını açıkladı.

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması durumunda Hollanda'nın da yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" vurgulanarak, İsrail’in mevcut koşullarda Eurovision sahnesinde yer almasını savunamadıkları ifade edildi. Bu kararla birlikte Hollanda, daha önce benzer açıklamalar yapan Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda ile aynı çizgiye geldi.

TARAFSIZLIĞI SORGULANIYOR

AVROTROS’un açıklamasında, 2024 yılında yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin açık şekilde kanıtlandığı ve bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası bağımsız basının kasıtlı olarak engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin hayatını kaybetmesi gibi nedenlerle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden duyulan endişe dile getirildi.

Hollanda’nın bu açıklaması, Avrupa genelinde Eurovision’un politikadan bağımsızlığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Gözler şimdi Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) 2026 için nasıl bir karar alacağına çevrildi.

