Eurovision'da Fransa'yı temsil edecek Bilal Hassani'ye eleştiri yağmuru

Euronews Türkiye'nin haberine göre Eşcinselliğini gizlemeyen Hassani özellikle sosyal medyada aşırı sağcı grupların homofobik saldırısına uğradı.
Fransa'nın önde gelen LGBT organizasyonlarından SOS Homophobie ve Urgence Homophobie, Hassani'ye birkaç günde, bin 500'ün üzerinde cinsel yönelimine ve görünüşüne bağlı olarak ayrımcılık ve nefret içeren tweet gönderildiğini açıkladı.
Örgütler, homofobik yorumların tek tek incelendiğini ve yakında bu kişiler hakkında işlem başlatılacağını ifade etti.
Bir kesim, Bilal Hassani’nin Fransa’yı temsil etmediğini iddia ederken, birçok kişi de genç şarkıcıya destek çıktı.
Fransa Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Mounir Mahjoubi de sosyal medya hesabından Hassani'ye destek mesajı paylaştı: "Fransa’yı Eurovison’da temsil edecek Bilal Hassani’yi tebrik ediyorum."
'KENDİNİ OLDUĞUN GİBİ KABUL ET'
19 yaşındaki şarkıcının yarışmaya katılacağı "Roi" (Kral) adlı şarkısı, hem İngilizce hem Fransızca sözler içeriyor ve "kendini olduğu gibi kabul etme" temasını işliyor.
Şarkının YouTube videosu bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon kez izlendi.
İDOLÜ CONCHİTA'DAN EUROVISION ZAFERİ
2014'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturyalı 'Sakallı Lady' olarak anılan Conchita Wurst kazanmıştı. Hassani bu şarkıcıyı 'idolü' olarak gördüğünü belirtiyor.
Eurovision'u kazanan ilk trans şarkıcı 1998'de İsrailli sanatçı ''Dana International'' olmuştu.
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