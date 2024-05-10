Eurovision'da İsrail protestosu! Canlı yayın bir anda kesildi o mesaj paylaşıldı: '' Şimdi ateşkes''

Eurovision’da düzenlenen ikinci yarı final, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamın gölgesinde gerçekleşti. Yapılan tüm eleştirilere ve tepkilere rağmen İsrail adayı Eden Golan yarı finalde yer aldı. Eurovision'a katılan İsrailli yarışmacı sahnedeyken yuhlandı.

YAYIN BİR ANDA KESİLDİ

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Kanal mavi bir ekranda;

'Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes' ifadelerine yer verdi.

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada tüm bu gelişmelere; 'İsrailli yarışmacı oraya hiç çıkarılmayacaktı', 'Yuhalamak az bile kalmış', 'Yayın kesmek iyi bir protesto' gibi yorumlar yapıldı.