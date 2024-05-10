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  4. 37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilmişti! Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilmişti! Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 07:34
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan'ın bu tahliyesi tartışmalara sebep olurken Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı. O görüntüler olay oldu...

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilmişti! Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle yaklaşık 10 gün önce tahliye edilen Nihal Candan, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni, SnobMagazin tarafından görüntülendi.Yorgun olduğu gözlenen ve bir arkadaşının koluna giren Candan, "Geçmiş olsun" sözlerine, "Çok teşekkürler" karşılığını verdi.

NİHAL 1

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Nihal Candan'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ı görenler; 'Dışarıda rahat rahat gezebiliyor ama', 'içeride yemek yiyemiyor diye dışarıda para yesin', 'Suçlu birisini nasıl rahat gezebilir?' gibi yorumlar yaptılar.

NİHA 2

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Candan geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşadıklarını Kanal D Haber'e verdiği özel röportajla anlatmıştı.

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"Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" açıklamasında bulunmuştu.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya
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