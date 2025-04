Eurovision efsanesi Clodagh Rodgers 78 yaşında öldü! Yarışmada ölüm tehditleri almıştı

1971'de İngiltere'yi Eurovision'da temsil eden Kuzey İrlandalı Clodagh Rodgers, 78 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Come Back and Shake Me ve Lady Love Bug hitleriyle de tanınan şarkıcı, hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Oğlu Sam Sorbie Facebook paylaşımıyla üzücü haberi duyurdu. Açıklamasında "Sevgili güzel annem Clodagh son üç yıldır bir hastalıkla mücadele ettikten sonra ne yazık ki hayatını kaybetti. Dün Cobham'da ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Annem sevgi ve mutluluk dolu inanılmaz bir hayat yaşadı." dedi.

TEHDİT EDİLMİŞTİ!

BBC, Kuzey İrlanda sorunu nedeniyle Birleşik Krallık'ın şarkısına olası izleyiciden gelecek tepki nedeniyle endişe duymuştu. Özellikle Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde popüler olan Dublin seyircisinden gelecek olan herhangi bir eleştiriyi en aza indirmek için Kuzey İrlandalı şarkıcı Clodagh Rodgers'ı seçmişlerdi. Ancak, Rodgers Birleşik Krallık'ı temsil etmesi nedeniyle IRA'dan ölüm tehditleri almıştı.

Jack In The Box ile 98 puan alarak dördüncü olmuştu. Şarkı yarışmasının ardından Clodagh, Ocak 1971'den itibaren BBC One'da bir prime-time şovu olan It's Cliff Richard'da yer almıştı. Haftalarca şarkıları en çok dinlenen şarkılar listesine girmişti.