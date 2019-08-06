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Eurovision filmine yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 06.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

Eurovision Şarkı Yarışması temalı "Eurovision" adlı filmin oyuncu kadrosuna James Bond rolüyle tanıdığımız Pierce Brosnan dahil oldu.

Eurovision filmine yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu

Netflix yapımcılığındaki "Eurovision" filminin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Eurovision Şarkı Yarışması temalı "Eurovision" filminin kadrosunda önceki günlerde Will Ferrell ve Rachel McAdams’ın yer alacağı açıklanmıştı. Yapılan yeni açıklamaya göre James Bond rolüyle tanıdığımız deneyimli aktör Pierce Brosnan da kadroya dahil oldu.

Komedi türünde olacağı kesinleşen filmin konusu henüz belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulana göre; Will Ferrell , büyük olasılıkla Eurovision yarışmasına katılan bir müzisyene hayat verecek. Biz de bu müzisyenin başından geçen komik olaylara tanık olacağız. Ayrıca Ferrell yalnızca başrolü canlandırmakla kalmayacak, usta komedyen filmin senaryosuna da katkı sağlayacak.

Filmin yönetmenliği Şangay Şövalyeleri, Davetsiz Çapkınlar, Fred Claus ve Yargıç gibi filmlere imza atan David Dobkin’e emanet. Dünyanın en uzun soluklu şarkı yarışması Eurovision’u konu eden filmin vizyon tarihi açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
eurovision james bond Pierce Brosnan Will Ferrell Rachel McAdams

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