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Eurovision'un tartışmalı ismi 'Rimi rimi ley' Gülseren şimdi ne yapıyor?

05.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Eurovision'un tartışmalı ismi 'Rimi rimi ley' Gülseren şimdi ne yapıyor?

2005 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve 13. olan Gülseren, bakın şimdi ne yapıyor?

2005 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek için TRT'nin Aralık 2004'te yaptığı ön elemede 136 şarkı arasından finalde yarışması üzere yedi şarkı belirlendi.

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11 Şubat 2005 tarihinde TRT Arı Stüdyosunda yapılan ulusal finalde Gülseren'in seslendirdiği "Rimi Rimi Ley" adlı şarkı 17 jürinin 13'ü tarafından seçilerek birinci olmuş, Eurovision'da ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.

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Önceki sene Sertab Erener'in 'Everyway That I Can' şarkısıyla birincilik gururunu yaşatmasının ardından, ülkemizin ev sahipliği yaptığı yarışmada Athena grubu 'For Real' şarkısıyla 4. olmuştu.

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Eurovision'da şampiyonluğu tadan ve ilk 3'e girmek için çabalayan TRT, Doğu - Batı sentezi yaparak Gülresen'i Rimi Rimi Ley şarkısıyla yarışmaya katıldı.

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Çocuk yaşta ailesiyle göç ettiği Fransa'da müzik eğitimi alan Gülseren Yıldırım Gomez, yarışma öncesi aldığı tepkilere rağmen şovuna devam etmiş, etnik esintilerle katılımcı ülkeleri etkilemeyi hedeflemişti.

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Ancak beklenen olmadı ve Gülseren Rimi Rimi Ley şarkısıyla 13. olarak son yılların en kötü sonucunu almış oldu.

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Yarışmadan sonra gözlerden kaybolan Gülseren Yıldırım, Fransa'da müzik kariyerine devam ediyor.

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