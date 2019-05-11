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Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp eden üniversiteli tutuklandı

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HABER  | 11.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Bolu'da, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evini basıp, onu ve 2 kız arkadaşını darp eden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa S. (25) tutuklandı. Muhammed Mustafa S.'nin savcılıktaki ifadesinde, "Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa S., 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi.

ÇIĞLIKLARI DUYAN MAHALLELİ POLİSİ ARADI

Muhammed Mustafa S., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü darp etmeye başladı. Ayrıca E.Ö.'nün başında bira şişesi kırdı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Muhammed Mustafa S.'ye engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhammed Mustafa S., E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darp etti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı. Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve girdi. Muhammed Mustafa S., gözaltına alındı.

BİRA ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Mustafa S., Bolu Adliyesi'ne getirildi.Muhammed Mustafa S., 'Cebir, Hile ve Tehdit yoluyla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, 'Silahla Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, bira şişesini de silah kabul ederek suçu 'Silahla Basit Yaralama' kapsamında değerlendirdi.

TUTUKLANDI

Muhammed Mustafa S., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın adliye çıkışında polis aracına binerken rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti.

tutuklandi

"KEDİMİ ALMAYA GİTMİŞTİM"

Muhammed Mustafa S.'nin savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ben bira şişesiyle birine vuracak nitelikle bir kişi değilim. Her şey bir anda gelişti. Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim. Bu evi ben kiralamıştım. Ancak, Diyarbakır'da okul kazanınca 2018 yılı Ekim ayında bu evden ayrıldım. Bu evde ise kız arkadaşım E.Ö. kalmaya başladı. Eve girdikten sonra evdeki kişiler ve E.Ö. bağırmaya başlayınca panikledim ve evi içeriden kilitledim. İçeride E.Ö.'nün saçından çektim ve kendisine birkaç kez tekme ile vurdum. Daha sonra kendime geldim. E.Ö.'yü tutarak bir sandalyeye oturttum. O sırada kapıyı açmak istedim, ancak kapının üst kilidi açılmadı. Daha sonra polisler geldi. Polislere içeriden kapının açılmadığını söyledim. Ardından polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çok pişmanım, böyle bir olayı nasıl yaptığıma halen inanamıyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

(DHA / İHA)

Eski sevgilisini ve ev arkadaşlarını rehin alıp darp eden şüpheli gözaltına alındıEski sevgilisini ve ev arkadaşlarını rehin alıp darp eden şüpheli gözaltına alındı
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