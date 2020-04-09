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Ev dekorasyonunda ilk defa duyacağınız renk uyumu önerileri

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ev dekorasyonunda renk uyumu nasıl olur diye merak ediyorsanız son zamanların en trend renkleri ve uyum detayları burada! En dar alanlarda bile benzersiz şıklığa sahip ve estetik algısı yüksek mekanlar yaratmak için artık renklerin gücünden yararlanabilirsiniz. Renkler, yaşam alanlarınızın enerjisini yükseltecek...

Ev dekorasyonunda ilk defa duyacağınız renk uyumu önerileri

Yeni yaşam alanları tasarlamak pek çok insan için heyecan verici olsa da renkler konusunda neyi nasıl kullanacaklarını genelde bilemedikleri bir konu oluyor. Dekorasyona karar veren kişinin renk zevkleri ön planda olsa da, karakteri yansıtan renklerin birbiri ile uyumu sayesinde uyumlu ve ferah alanlar yaratmak mümkün.

RENKLERİN CAZİBESİNE KULAK VERİN

  • Dekorasyonda mavi rengin istisnasız kullanıldığı görülür. Gerçekten de mavinin her tonu evlere çok yakışır. İç açıcı bir mekan için mavi, lacivert ya da turkuaz renk tercih edeceksiniz ortama biraz beyaz ve pudra pembe katarak muhteşem bir görünüm elde edebilirsiniz. Mobilya renklerinizi daha soft tonlardan seçmeniz harika bir tercih olacaktır.

  • Son zamanlarda en çok tercih edilen renkler arasında bej ve gri yer alıyor. Özellikle bej renk, dar mekanlara geniş ve ferah bir hava veriyor. Peki, bej renge hangi renk uyumlu olur derseniz cevap kesinlikle yeşildir. Yeşilin doğayı çağrıştıran yanı, gözü yormayacak bir bej ile tamamlanabilir. Hatta mekandaki vazo, tablo ya da sehpa gibi küçük ürünler için kahverengi serpiştirilirse muhteşem sonuçlar elde edilebilir.

  • Uç renklerden biri olan mor pek çok kişinin favorisidir. Aslında kombinlemesi zor olan mora en çok yakışan renkler turuncu, açık sarı ve kırmızıdır. Sıcak ve içten bir görünüm sunan ortamlarda morun kombini için minimal parçalarda açık yeşilin dinamikliğinden de yararlanılabilir.

  • Beyaz renkten vazgeçemeyenler, geniş alanlarda büyük etki yaratmak ve ferah bir görünüm için sıklıkla bu rengi tercih ederler. Genellikle beyaz duvar boyası olarak kullanılabilir ve seçilen mobilyalar canlı renklerden oluşabilir.

  • Buna karşın renkli duvarların yanı sıra beyaz renkte mobilyalar da tercih edilebilir. Beyaz renk kombinleri mutlaka canlı renkler ile tamamlanmalıdır. Aksi halde soluk ve soğuk bir ortam oluşabilir.

    • ZIT RENKLERİN KONTRASTINDAN FAYDALANIN

    Sarı renk her daim moda dünyasında trend renklerden biri olsa da ev dekorasyonunda çok az kullanılır. Ancak siyah ya da koyu lacivert ile kombinlendiğinde, tabuları yıkan bir uyum ortaya çıkar. Özellikle sarının açık renkleri duvar ya da dekoratif ürünlerde kullanıldığında biraz garip görünse de zamanla herkesin gözünün alışacağından emin olabilirsiniz.

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    Zıt renkler bazen muhteşem bir uyum içinde olabilir. Özellikle kullanılan halı, yer döşemesi ya da perde gibi detaylarda şekillerin gösterişinden de faydalanılabilir. Örnek vermek gerekirse, mavi ve turuncu renkleri ile kontrast oluştururken yer halısının siyah kare şekillerden oluşması alanda heyecan katan bir hareketlilik oluşturacaktır.

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    Anahtar Kelimeler:
    ev dekorasyonu, renk uyumu,

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