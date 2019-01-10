TREND

Ev sahibine korkunç tuzak: Uyandığımda çıplaktım!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.01.2019 19:30 | Son Güncelleme

Antalya'da çıplak fotoğraflarını çektiği 66 yaşındaki ev sahibinden şantaj ve tehdit yoluyla 150 bin lira aldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Ev sahibine korkunç tuzak: Uyandığımda çıplaktım!

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki C.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelerek gasp ve şantaja maruz kaldığını söyledi. Çeşitli tarihlerde şüphelilere 150 bin TL ile otomobilini verdiğini iddia eden C.Ç, son olarak dairesinin istenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

TEHDİTLERLE 150 BİN LİRA PARA VERMİŞ

C.Ç, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan dairesindeki kadın kiracısı D.S.'nin kira borcunu ödemek için evine çağırdığını, alkol aldıklarını ve kendisinin uyuduğunu söyledi. Uyandığında üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini iddia eden C.Ç, cebindeki 500 lirasının zorla alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini belirtti. C.Ç, fotoğrafların ailesine gönderileceği ve sosyal medyada paylaşacağı yönünde tehdit edilmesi üzerine şüphelilere çeşitli tarihlerde 150 bin lira verdiğini ileri sürdü.

Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.S'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri C.Ç'yi tehdit ettiği ve şantajda bulunduğu öne sürülen Ö.Ş.S, B.H.Ç ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyette ifadesi alınan kadın D.S. adliyeye sevk edildi.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kaçırma, işkence, tecavüz! İğrenç olayı böyle anlattılarKaçırma, işkence, tecavüz! İğrenç olayı böyle anlattılar
Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir?Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcı şantaj tuzak

En Çok Okunan Trend Haberler

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Mağarada sürpriz doğum günü!

Mağarada sürpriz doğum günü!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçırma, işkence, tecavüz! İğrenç olayı böyle anlattılar

Kaçırma, işkence, tecavüz! İğrenç olayı böyle anlattılar

Rüyada kertenkele görmek ne demek? Rüyada kertenkele görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir?

Rüyada havuz görmek ne demek? Rüyada havuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Tekirdağ'da su borusundan yaptı! Sokak hayvanları artık 24 saat sıkıntı yaşamıyorlar

Su borusundan yaptı! Bu yöntemle 24 saat...

Mağarada sürpriz doğum günü! Sistemin değiştiğini yeni öğrendi

Mağarada sürpriz doğum günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.