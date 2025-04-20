Ev sahibinin bile haberi yokmuş... Oturduğu evde buldu: 20 yıldan fazladır gizli kalan odanın içinden çıkanlara inanamadı!

İngiltere’de bir kadın, yeni taşındığı evde gardırobun arkasında gizli bir oda keşfetti. The Mirror’ın haberine göre, taşınmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçen kadın, dolabın arkasında sabitlenmiş bir panel fark etti. Erkek arkadaşıyla birlikte paneli söken kadın, arkasında bir duvarla karşılaştı. Kadın, duvara vurduğunda içinin boş olduğunu anlayınca araştırmaya devam etti. Duvarın gevşek bir bölümünü kırdıklarında, küçük ve penceresiz gizli bir odaya ulaştılar.

EV SAHİBİNİN DE HABERİ YOKMUŞ

Odada sadece eski bir tahta sandalye ve 1970’li yıllardan kalma sararmış gazeteler bulundu. Kadın, durumu ev sahibine bildirdiğinde, ev sahibinin de odadan haberi olmadığı ortaya çıktı. Ev sahibi, binayı 20 yıldır elinde tuttuğunu ancak böyle bir odayı daha önce fark etmediğini söyledi.