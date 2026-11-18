Saç dökülmesi, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle erkek tipi kellik olarak bilinen androgenetik alopesiye karşı geliştirilen tedaviler, her zaman istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nden araştırmacılar ise saç dökülmesine karşı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Bilim insanları, saç köklerini elektriksel olarak uyaran ve tedavi edici maddelerin hedef bölgeye ulaşmasını kolaylaştıran özel bir tarak geliştirdi.

SAÇ ÇIKARMAYI HEDEFLEYEN ELEKTRİKLİ TARAK GELİŞTİRDİLER

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 'Detangle' adı verilen elektrikli tarak sisteminin ayrıntıları paylaşıldı. Geliştirilen cihaz, sıradan saç taraklarından farklı olarak özel elektrotlarla donatılmış dişlere sahip.

Farklı yüksekliklerde yerleştirilen elektrotlar, saç köklerinin bulunduğu bölgelerde elektrik alanı oluşturuyor. Sistemde ayrıca tedavi edici maddelerin taşınmasını sağlayan bileşenler bulunuyor. Araştırmacılar, elektriksel uyarım ile bu maddelerin saç köklerine ulaştırılmasını bir araya getirerek saçların yeniden uzamasını desteklemeyi amaçlıyor.

BİR AYDA YÜZDE 100'E YAKLAŞAN SONUÇ

Yeni teknolojinin ilk deneyleri, androgenetik alopesi modeli oluşturulan fareler üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacıların aktardığına göre Detangle sistemi, saç dökülmesi tedavisinde yaygın olarak kullanılan minoksidil ile karşılaştırıldı.

Deneylerde geleneksel topikal minoksidil tedavisiyle yaklaşık yüzde 70 düzeyinde bildirilen saç yenilenmesi sonucu, elektrikli tarak sistemiyle bir ay içinde yüzde 100'e yaklaştı. Bu sonuçlar, deneysel yöntemin saçların yeniden uzamasını destekleme konusunda potansiyel taşıdığını gösterdi. Ancak söz konusu oranların fare deneylerine ait olduğu ve insanlarda aynı etkinin görüleceği anlamına gelmediği özellikle belirtiliyor.

HENÜZ İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEDİ

Araştırmacılar, geliştirilen sistemin erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte cihaz henüz insanlar üzerinde test edilmedi. Dolayısıyla elektrikli tarağın insanlarda ne kadar etkili olduğu, uzun vadeli sonuçları ve güvenliği konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Teknolojinin kullanılabilir bir tedaviye dönüşebilmesi için insanlarda gerçekleştirilecek klinik araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.