Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ev seçerken dikkat! Apartmanlardaki en ideal kat belli oldu

Bir daire satın almaya veya kiralamaya karar verdikten sonra, hangi katta yaşamanın en iyi seçenek olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında yatırım yapacağınız konutu seçmek bile başlı başına detaylı bir analiz gerektiriyor. Buna bir de kat seçimi eklenince karar vermek daha zor hale gelebiliyor.

Ev seçerken dikkat! Apartmanlardaki en ideal kat belli oldu

Ev seçerken endişelenmeye gerek yok. Hangi katın sizin yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu anlamak düşündüğünüz kadar zor değil. Çünkü aynı binadaki daireler benzer planlara sahip olsa da, bulundukları kata göre sundukları avantajlar oldukça farklı olabiliyor.

İşte apartmanda yaşamak için en çok tercih edilen katlar ve sundukları avantajlar:

1. ALT KATLAR

Binaya hızlı giriş çıkış yapmak isteyenler için alt katlar oldukça avantajlıdır. Yoğun iş temposuna sahip kişiler, yaşlılar veya hareket kısıtlılığı yaşayanlar için günlük yaşamı kolaylaştırır.

Acil durumlarda da önemli bir avantaj sağlar. Yangın veya gaz kaçağı gibi durumlarda binayı daha hızlı tahliye etmek mümkündür.

Ayrıca havuz, spor salonu ve sosyal alanlar çoğu zaman giriş katına yakın konumlandırıldığı için bu alanlara erişim daha pratiktir.

Alt katların bir diğer avantajı ise yaz aylarında daha serin olmalarıdır. Güneşe daha az maruz kaldıkları için klima kullanımını azaltabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirler.

Üstelik birçok konut projesinde alt kat daireler daha uygun fiyatlı olabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ev seçerken dikkat! Apartmanlardaki en ideal kat belli oldu 1

2. ORTA KATLAR

Orta katlar, denge arayanlar için ideal seçeneklerden biri olarak görülüyor. Bu katlarda yaşayanlar hem binaya kolay erişim avantajını koruyor hem de dışarıdan gelen gürültüden daha az etkileniyor.

Manzara üst katlar kadar geniş olmasa da, yeterli ışık alan ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Bu nedenle orta kat daireler, konfor, sessizlik ve erişim kolaylığını bir arada isteyen kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Ev seçerken dikkat! Apartmanlardaki en ideal kat belli oldu 2

3. ÜST KATLAR

Üst kat daireler ise özellikle manzara ve mahremiyet arayanların gözdesi oluyor. Trafik ve sokak gürültüsünden daha uzak olan bu katlar, daha sakin bir yaşam sunuyor.

Şehrin panoramik görüntüsüne sahip olmak, gün batımını izlemek veya daha açık bir atmosferde yaşamak isteyenler için üst katlar oldukça cazip kabul ediliyor.

Ayrıca bu daireler genellikle daha özel ve daha prestijli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle değer artışı potansiyelleri de daha yüksek olabiliyor.

Bazı projelerde üst kat dairelerin tavan yükseklikleri daha fazla olduğu için daha ferah bir yaşam alanı sunmaları da önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırat Nehri'nde akıntı çoğaldı: Binlerce balık kıyıya akın ettiFırat Nehri'nde akıntı çoğaldı: Binlerce balık kıyıya akın etti
Ücretsiz tatil fırsatı! Bir ay kalana para verilecekÜcretsiz tatil fırsatı! Bir ay kalana para verilecek

Anahtar Kelimeler:
apartman daire ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.