Ev seçerken dikkat! Apartmanlardaki en ideal kat belli oldu

Ev seçerken endişelenmeye gerek yok. Hangi katın sizin yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu anlamak düşündüğünüz kadar zor değil. Çünkü aynı binadaki daireler benzer planlara sahip olsa da, bulundukları kata göre sundukları avantajlar oldukça farklı olabiliyor.

İşte apartmanda yaşamak için en çok tercih edilen katlar ve sundukları avantajlar:

1. ALT KATLAR

Binaya hızlı giriş çıkış yapmak isteyenler için alt katlar oldukça avantajlıdır. Yoğun iş temposuna sahip kişiler, yaşlılar veya hareket kısıtlılığı yaşayanlar için günlük yaşamı kolaylaştırır.

Acil durumlarda da önemli bir avantaj sağlar. Yangın veya gaz kaçağı gibi durumlarda binayı daha hızlı tahliye etmek mümkündür.

Ayrıca havuz, spor salonu ve sosyal alanlar çoğu zaman giriş katına yakın konumlandırıldığı için bu alanlara erişim daha pratiktir.

Alt katların bir diğer avantajı ise yaz aylarında daha serin olmalarıdır. Güneşe daha az maruz kaldıkları için klima kullanımını azaltabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirler.

Üstelik birçok konut projesinde alt kat daireler daha uygun fiyatlı olabiliyor.

2. ORTA KATLAR

Orta katlar, denge arayanlar için ideal seçeneklerden biri olarak görülüyor. Bu katlarda yaşayanlar hem binaya kolay erişim avantajını koruyor hem de dışarıdan gelen gürültüden daha az etkileniyor.

Manzara üst katlar kadar geniş olmasa da, yeterli ışık alan ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Bu nedenle orta kat daireler, konfor, sessizlik ve erişim kolaylığını bir arada isteyen kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor.

3. ÜST KATLAR

Üst kat daireler ise özellikle manzara ve mahremiyet arayanların gözdesi oluyor. Trafik ve sokak gürültüsünden daha uzak olan bu katlar, daha sakin bir yaşam sunuyor.

Şehrin panoramik görüntüsüne sahip olmak, gün batımını izlemek veya daha açık bir atmosferde yaşamak isteyenler için üst katlar oldukça cazip kabul ediliyor.

Ayrıca bu daireler genellikle daha özel ve daha prestijli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle değer artışı potansiyelleri de daha yüksek olabiliyor.

Bazı projelerde üst kat dairelerin tavan yükseklikleri daha fazla olduğu için daha ferah bir yaşam alanı sunmaları da önemli avantajlar arasında yer alıyor.