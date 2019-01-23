Ev ve araba fiyatına güvercinler 'otelde konaklıyor'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "Güvercin Oteli", daha önce bir binada hizmet verirken, yoğun talep nedeniyle 3 blok ile hizmet vermeye başladı.

Fiyatı bin ila 100 bin lira arasında değişen, "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi birçok ırktan rengarenk güvercinlerin bulunduğu otelin yaklaşık 4 bin müşterisi bulunuyor.

100 odadan oluşan otelde aylık 500 ila 750 liradan daire kiralayan güvercin sahipleri, binlerce lira masraf yaparak vazgeçemedikleri kuşlarına uygun bir ortam hazırlıyor.

Fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem ile beslenen, özenle bakımları yapılan güvercinler, otelde yazın klima ile serinliyor, kışın ise soba ile ısınıyor.

Güvercinler, haftanın bir günü otelde düzenlenen ihale usulü açık artırma ile Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan ve Dubai'ye de gönderiliyor.

"GÜVERCİN MERAKLILARI BURADA ODA TUTUYOR"

"Güvercin Oteli" yöneticisi Mehmet Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta arkadaşları ile bir pasajın üst katını dizayn edip güvercin meraklılarının hizmetine açtıklarını, daha sonra talebin artması ile bir bina kiraladıklarını söyledi.