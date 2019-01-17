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Ev yapımı Efibadem kurabiyesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

En özel lezzetlerden biri olan efibadem kurabiyesi, şimdilerde Gökçeada'da pastane işletmecisi Ergin Çelik tarafından tekrar sevenleriyle buluşturuldu. Lezzeti Çanakkale'nin sınırlarını aşan bu kurabiyeye birçok ülkeden talep yağıyor. Özel bir Rum lezzeti olan bademli kurabiyeyi evde yapmak isteyenler için en güzel tarifi paylaşıyoruz.

Ev yapımı Efibadem kurabiyesi

Efibadem kurabiyesinin orijinali odun ateşinde pişiyor. Trans yağ yerine bolca tereyağı kullanılıyor ve çıtır bademlerle birleşen kurabiye hamuru adeta damak çatlatıyor. Bu dayanılmaz lezzet şimdilerde ise dünyay açılmaya hazırlanıyor; Norveç, Çin, İsviçre ve Finlandiya gibi yerlerdeki firmalardan talep gören kurabiyeleri evinizde pişirmeniz de mümkün.

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Malzemeler:

3 su bardağı elenmiş un
125 gram tereyağ
1 yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı tuzsuz badem
1/2 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Elenmiş unu yağsız tavada yakmadan kavurmaya başlayın. Unun kokusu ve renginde hafif bir değişme olunca ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Oda sıcaklığında bekleyen yumuryatı, tereyağını, pudra şekerini ve vanilyayı yoğurma kabına alıp iyica karıştırın.
Karışımın üstüne kabartma tozunu ve unu ilave edin ve yoğurmaya başlayın. Birbirine karışan harcın içine son olarak bademleri ilave edin.
Hazırladığınız kurabiye hamurlarından ufak parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın.
Önceden ısıltılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.


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