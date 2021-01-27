Ev yapımı lor peyniri... 15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

Pek çok insan, özel ekipman ve malzemeler satın almak zorunda olarak evde peynir yapma fikrinden vazgeçiyor, ancak lor peyniri yapmak sandığınız gibi özel bir ekipman gerektirmiyor ve dakikalar içinde hazır oluyor. Biz bu tarifi 15 dakikada yaptık.

Bu peynir, hem lezzet hem de işlem açısından marketlerde satın alınan lor peynirinden farklıdır. Satın aldığımız lor peynirinde, bir kültür mayası ve peynir mayası gerekir ancak bu peynirimizde evde yapıldığında sadece 2 malzemeyle yapılıyor.

LOR PEYNİRİ İÇİN MALZEMELER

1 lt tam yağlı süt

1 adet limon suyu

İsteğe göre sirke

LOR PEYNİRİ YAPILIŞI

Adım 1

Tam yağlı sütü bir taşım kaynatıp altını kısın.

Adım 2

Limon suyunu 3 partide ikişer dakika aralıklarla sıkıp karıştırın. Bu aşamada isterseniz sirke de koyabilirsiniz.

Adım 3

İşlem tamamlandığında ocağın altını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Sütün kesildiğini göreceksiniz. Derin bir kasenin üzerine süzgeci yerleştirip sütü dökün.

Püf Noktası

Süzgeçte lor peyniriniz süzülerek son şeklini alırken kapta biriken su çok değerli bir protein kaynağı olan peynir altı suyudur.

LOR PEYNİRİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK İSTERSENİZ...

Daha zengin bir kıvam için lorlara bir çorba kaşığı krema ekleyebilirsiniz.

Doğranmış frenk soğanı, doğranmış taze soğan, otlar ekleyebilirsiniz.

Biraz karabiber serpebilirsiniz.