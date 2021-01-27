Ev yapımı lor peyniri... 15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

Pek çok insan, özel ekipman ve malzemeler satın almak zorunda olarak evde peynir yapma fikrinden vazgeçiyor, ancak lor peyniri yapmak sandığınız gibi özel bir ekipman gerektirmiyor ve dakikalar içinde hazır oluyor. Biz bu tarifi 15 dakikada yaptık.
Bu peynir, hem lezzet hem de işlem açısından marketlerde satın alınan lor peynirinden farklıdır. Satın aldığımız lor peynirinde, bir kültür mayası ve peynir mayası gerekir ancak bu peynirimizde evde yapıldığında sadece 2 malzemeyle yapılıyor.
Adım 1
Tam yağlı sütü bir taşım kaynatıp altını kısın.
Adım 2
Limon suyunu 3 partide ikişer dakika aralıklarla sıkıp karıştırın. Bu aşamada isterseniz sirke de koyabilirsiniz.
Adım 3
İşlem tamamlandığında ocağın altını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Sütün kesildiğini göreceksiniz. Derin bir kasenin üzerine süzgeci yerleştirip sütü dökün.
Püf Noktası
Süzgeçte lor peyniriniz süzülerek son şeklini alırken kapta biriken su çok değerli bir protein kaynağı olan peynir altı suyudur.
Daha zengin bir kıvam için lorlara bir çorba kaşığı krema ekleyebilirsiniz.
Doğranmış frenk soğanı, doğranmış taze soğan, otlar ekleyebilirsiniz.
Biraz karabiber serpebilirsiniz.
Peynir altı suyu yapım aşamasındaki peynirin süzülmesi ile elde edilen sıvıdır. Peynir yapım aşamasında maya veya asit katma yöntemiyle pıhtılaştırılır. Bu pıhtı dışında kalan yeşilimsi sarı renkteki sıvı peynir alt suyu olarak adlandırılır.
Besin değeri oldukça yüksek ve proteinlerce zengin olan peynir altı suyu sağlığa da son derece faydalıdır.
Peynir altı suyunu buzdolabında süt saklama koşullarında 4-5 gün süre ile muhafaza edebilirsiniz. Suyu muhafaza ederken cam kavanozlarda saklamak önemlidir.
Peynir altı suyunu evde yaptığınız poğaça, kurabiye, börek gibi her türlü hamur işlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hamur işlerinizin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.
Her türlü börek hamurunu bu suyla hazırlayabilirsiniz.
Bol proteinli alt suyunu rahatlıkla içebilirsiniz.
Çorbalarınıza peynir altı suyunu katabilirsiniz.
Etlerinizi terbiye ederken peynir altı suyundan yararlanabilirsiniz.
Sebzelerinizi bu suyla haşlarsanız daha lezzetli sonuçlar elde edersiniz.
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