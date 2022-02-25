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Ev yapımı pastalar için: Pofuduk pandispanya yapmanın sırları

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastane reyonlarında gördüğünüzde kabarıklığına hayran kaldığınız pandispanyaların nasıl bu kadar kabardığını ve yumuşacık olduğunu merak ediyor musunuz? Evde, kendi mutfağınızda, tıpkı usta ellerden çıkmışçasına muhteşem kabarmış pandispanya kekini keyifle yapmak için size birkaç ipucumuz olacak!

Ev yapımı pastalar için: Pofuduk pandispanya yapmanın sırları

Doğum günlerinde, özel günlerde ve davet sofralarında olmazsa olmaz yaş pastaların yapımı için elbette öncelikle iyi kabaran pandispanya kekine ihtiyaç oluyor. Hazır pasta tabanı alıp onunla pasta yapmak da bir seçenek ama kendi emeğiniz ve hünerinizle dört dörtlük bir pandispanya yapmak isterseniz işte size pandispanya yapmanın sırları...

YUMURTALARINIZI ODA SICAKLIĞINA GETİRİN!

Hem enfes pandispanyalar hem normal ev keki yaparken mutlaka önemsemeniz gereken konulardan biri malzemelerinizin oda sıcaklığında olması. Özellikle pandispanyaların kabarmasında etkili olan yumurtaları kullanmadan 2-3 saat öncesinde buzdolabından çıkarmanız gerekir. Bu sayede sönmeyen ve yumuşacık pandispanyalar elde edersiniz!

YUMURTALARIN SARISINI AYRI, BEYAZINI AYRI ÇIRPIN...

Kek ve pandispanyaların yapımına başlarken ilk yapılan şey, şekerle yumurtaları çırpmak oluyor elbette. Ancak uzun yıllardır yapılan en büyük hata, yumurtaların sarısını ve beyazını ayrı ayrı çırpmamak. Yumurtaların beyazını ayrı sarısını ayrı kaplara almak, şekeri de yarımşar ölçü kullanarak çırpmak bu noktada çok önemli. Ayrıca iki karışımı birbirine eklerken alttan üste doğru havasını söndürmemek de önemsenmesi gereken diğer bir önemli husus.

ÇIRPMA KABINIZIN CAM YA DA PORSELEN OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN!

Genelde karıştırma, çırpma ya da yoğurma kabı plastiklerden tercih ediliyor. Elbette plastik kaplar da kullanılabilir ancak iyi kabaran bir pandispanya temenni ediyorsak bu noktada karıştırma kabınızın cam ya da porselen materyalden olmasına özen göstermelisiniz.

PANDİSPANYANIZI SOĞUK FIRINA GÖNDERMEYİN!

Yalnızca pandispanya yapımında değil, fırında her ne pişirirseniz pişirin mutlaka önceden ısıtma yapmanız gerekiyor. Ayrıca pişme sonrasında keki direkt çıkarmak da doğru bir hareket değil. Pandispanyanızı sıcak ortamdan aniden oda sıcaklığına çıkarmak çabucak sönmesine neden olacaktır. Bunun yerine tavsiye edilen en önemli şey ise pişme işlemi sonrasında fırının kapağını açmak ve fırın soğuyana dek pandispanyayı içerden çıkarmamak!

PANDİSPANYAYI HEMEN KESMEYİN...

Güzel kesilmiş ve şekillendirilmiş bir pandispanya için kekinize piştikten sonra herhangi bir müdahalede bulunmayın. Bunun yerine mümkünse 2 saat dinlendirin.


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