Eva Green de uzayın yolunu tutanlar arasına girdi

Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang filminin senaryosunu kaleme alan Fransız isim Alice Winocour Maryland ve Augustine filmlerinden sonra üçüncü kez yönetmen koltuğuna oturduğu Proxima’dan ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gerçekçi bir uzay draması olan Proxima’nın başrolünde ise Hollywwod’un sevilen ismi Eva Green yer alıyor.

Sarah isimli bir kadının uzay yolculuğuna hazırlığını izleyeceğimiz filmde Eva Green’e; Matt Dillon, Zélie Boulant-Lemesle, Sandra Hüller, Lars Eidinger, Nancy Tate, Jan Oliver Schroeder, Vitaly Jay gibi isimler eşlik ediyor. Fransız yapımı Proxima, gösterildiği Toronto ve San Sebastian festivallerinden oldukça iyi eleştirilerle döndü. Filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.