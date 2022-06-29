Eva Longoria transparan elbisesiyle hayrete düşürdü! Frikik vermemek için...

Yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran “Desperate Housewives” (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle dünya çapında ünlenen Eva Longoria, İtalya'daki Taormina Film Fest'te kırmızı halıda göz kamaştırdı.

47 yaşındaki Amerikalı aktris, dantelli dekoltesi ve uzun siyah eteği ile yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

Elbisesinin üzerini sık sık düzeltirken görüntülene Longoria, frikik vermemek için büyük çaba gösterdi.

"YAKIN KIZ ARKADAŞLARIMA ANLATIYORUM"

Meksika asıllı ABD’li oyuncu Eva Longoria, geçtiğimiz günlerde eşi Jose Antonio Baston ile mutlu evliliğinin sırrını açıkladı. Longoria, “Tutkuyu yaşatmak önemli. Eşimle bağlantımızın en güçlü yolu bu.

Ayrıca dört duvar arasındaki anılarımı yakın kız arkadaşlarımla paylaşıp görüş alışverişi yapmayı severim. Cinsi münasebetlerden bahsetmeyenleri sinsi bulurum.” demişti.



