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Eva Longoria transparan elbisesiyle hayrete düşürdü! Frikik vermemek için...

29.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisiyle büyük şöhret yakalayan Eva Longoria , Salı günü İtalya'daki Taormina Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi. Siyah üstü danstel bir elbiseyle geceye katılan ünlü isim, sık sık elbisesini düzeltirken görüntülendi.

Eva Longoria transparan elbisesiyle hayrete düşürdü! Frikik vermemek için...

Yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran “Desperate Housewives” (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle dünya çapında ünlenen Eva Longoria, İtalya'daki Taormina Film Fest'te kırmızı halıda göz kamaştırdı.

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47 yaşındaki Amerikalı aktris, dantelli dekoltesi ve uzun siyah eteği ile yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

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Elbisesinin üzerini sık sık düzeltirken görüntülene Longoria, frikik vermemek için büyük çaba gösterdi.

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"YAKIN KIZ ARKADAŞLARIMA ANLATIYORUM"

Meksika asıllı ABD’li oyuncu Eva Longoria, geçtiğimiz günlerde eşi Jose Antonio Baston ile mutlu evliliğinin sırrını açıkladı. Longoria, “Tutkuyu yaşatmak önemli. Eşimle bağlantımızın en güçlü yolu bu.

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Ayrıca dört duvar arasındaki anılarımı yakın kız arkadaşlarımla paylaşıp görüş alışverişi yapmayı severim. Cinsi münasebetlerden bahsetmeyenleri sinsi bulurum.” demişti.

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Eva Longoria
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