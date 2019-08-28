Eva Longoria yönetmenliğe soyundu

Türkiye’de de büyük ilgi gören Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı dizide canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle tanınan Eva Longoria, yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Altın Küre ödüllü güzel yıldız, Fox’un yeni biyografi filmi "Flamin 'Hot"un yönetmen koltuğuna oturacak.

Film, Güney Kaliforniya'da göçmen bir çalışma kampında yetişen ve daha sonra Frito-Lay’de hademe olarak işe başlayan Meksikalı bir göçmenken, süper baharatlı Cheetos'u yaratarak hayatı değişen Richard Montanez’in hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Mortanez‘in gerçek hikayesini ele alacak olan yapımın senaryosunu Lewis Colick kaleme alacak. Filmin prodüksiyon takvimi henüz açıklanmadı.



