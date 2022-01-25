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Evan Rachel Wood'dan yeni açıklama! "Marilyn Manson klip çekiminde bana tecavüz etti"

25.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren Evan Rachel Wood, bu kez daha keskin bir iddiayla ortaya çıktı. Wood, Sundance'ta gösterilen bir belgeselde konuşarak, ünlü şarkıcının, klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Evan Rachel Wood'dan yeni açıklama! "Marilyn Manson klip çekiminde bana tecavüz etti"

Oyuncu Evan Rachel Wood, 2007 ile 2010 yılları arasında aşk yaşadığı rock şarkıcısı Marilyn Manson'ın 2007'de çıkardığı Heart-Shaped Glasses şarkısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

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"ÇEKİM PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ"

34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu ve Sundance Film Festivali'nde gösterilen Phoenix Rising adlı belgeselde suçlamalarda bulundu.

Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses adlı şarkının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi.

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Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood, "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi" diye konuştu.

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Westworld dizisiyle yıldızı parşayan Wood, "Kendimi nasıl savunacağımı veya hayır diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım - sadece emirlere uymak için" diye devam etti.

O anlarda hissettiklerini ve set ekibinin nasıl şaşırdığını da "İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim ve ekibin gergin olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyebilirim" diye anlattı.
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Marilyn Manson, aralarında eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood’un da olduğu beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Konu ile ilgili mahkeme süreci devam ederken Manson ile ilgili son iddia, Wood’u, 8 yaşındaki oğluna tecavüz etmekle tehdit etmesi yönündeydi. Aralık ayında çıkan haberlerde, Manson’ın tehditlerinin, Wood’un Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemleri almasına neden olduğu yönündeydi. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtilmişti.
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“BANA VE AİLEME ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM”

Mahkeme belgelerinde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum" sözleri de yer alıyordu.

Ortaya çıkan bu iddialar, Jamie Bell ile Evan Rachel Wood'un oğulları Jack'in velayeti için karşı karşıya geldikleri davanın belgelerinde geçiyordu.
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Jamie Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, Wood’un ölüm tehdidi aldığını ve oğulları Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini iddia ediyordu.

Wood’un, 52 yaşındaki Manson aleyhindeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Manson sessizliğini korumuştu.

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Evan Rachel Wood
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