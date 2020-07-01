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Evde Antep lahmacunu yapabilirsiniz! Ustasından efsane lezzetin püf noktaları...

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Gastronomi şehrimiz Gaziantep, her bir yerel yemeğiyle damaklara adeta ziyafet sunar. Gaziantep'ten yola çıkarak 81 ilin tümüne yayılan lezzetler Türk mutfağının kültürel değerlerini oluşturur. Bu lezzetlerin başında ise; Bodrum beachlerinde bile adından söz ettiren lahmacun gelir. Yanında soğuk ve bol köpüklü ayranla içinizi serinletecek lahmacunu evinizde yapabilirsiniz.

Evde Antep lahmacunu yapabilirsiniz! Ustasından efsane lezzetin püf noktaları...

Kebapçıların yıldızı, lezzet performansıyla Türklüğü damarlarınıza kadar hissettirecek lahmacun, sofranızın baş tacı olmaya hazırlanıyor. Evinizde kendi emeğinizle lahmacun hazırlandığınızı hayal edin. Bol acılı lahmacunun içerisine maydanoz, soğanı ekliyorsunuz. Üzerine güzelce limonu sıkıyorsunuz. Dürüm yapıp kocaman bir ısırık alıyorsunuz. Ağzınız sulandıysa lahmacunun hamurunu yapmak için hazırlanın. Şimdiden herkese afiyet olsun.

EFSANE ANTEP LAHMACUNU TARİFİ

Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi sahil kasabalarında fiyatını iki katına çıkartan lahmacun Türk milletinin hemen hemen her yerde ve mekanda yiyebileceği şahane bir lezzettir. Siz de evinizde lahmacunu "Gaziantep usulüne" birebir uyarak yapabilirsiniz.

HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 paket kuru maya
4.5 su bardağı un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1.5 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker

İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

500 gram yağlı kıyma
100 gram kuyruk yağı (ince çekilmiş)
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet kırmızı biber
2 adet yeşil biber
4 diş sarımsak
1 adet domates
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber ve isot
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kıyma ve kuyruk yağı hariç olmak üzere iç harcında kullanılacak olan malzemeleri robottan geçirin. Kendinize güveniyorsanız bıçak yardımıyla incelik kesebilirsiniz. Malzemeleri ufak haline getirdikten sonra baharatlarını ekleyin.
Karıştırma kabına unu koyun. Hamurun ortasına havuz oluşturun. Bu havuza kuru maya, tuz ve zeytinyağı ekleyin. Dıştan içe gelecek şekilde malzemeleri karıştırmaya başlayın. Hamurunun kıvamı ele yapışmayacak hale gelene kadar oda sıcaklığındaki suyu yavaş yavaş ilave edin. Hamur toparlandıktan sonra 30 dakika dinlemeye bırakın. Hamurun üstünün kabuk tutmaması için dinlenme sürecinde üzerine temiz bir bez örtün.
Dinlenen hamuru ceviz büyüklüklüğünde bezelere ayırın. Ardından bu bezelerin her birini oklava yardımıyla açın.
Yuvarlak bir şekilde açtığınız hamurların üzerine hazırladığınız iç harcı eşit bir miktarda paylaştırın. Hamurun tam ortasına harcı koyduğunuzda merkezden dışa olacak şekilde yaymak daha kolay olacaktır.
Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine harçlı olan hamurları yerleştirin. Izgara ayarı olacak şekilde önceden ısıtılan 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Lahmacunların kızardığını gördüğünüzde kurumaması için fırında çıkartın.

GAZİANTEP USULÜ LAHMACUN YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Hamurun katılığını ayarlamak için oda sıcaklığında su ve un eklemesi yapabilirsiniz.
İç harcın kullanılan malzemelerden dolayı yayılmayacak derece koyu olması durumunda ise içerisine su ekleyebilirsiniz.
Antep usulü lahmacun tarifinde diğer yörelerden farklı olarak sarımsak ve isot eklemesi yapılır. Damak tadınıza göre bu malzemelerini ayarlamaya dikkat edin.


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