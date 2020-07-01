Evde Antep lahmacunu yapabilirsiniz! Ustasından efsane lezzetin püf noktaları...

Kebapçıların yıldızı, lezzet performansıyla Türklüğü damarlarınıza kadar hissettirecek lahmacun, sofranızın baş tacı olmaya hazırlanıyor. Evinizde kendi emeğinizle lahmacun hazırlandığınızı hayal edin. Bol acılı lahmacunun içerisine maydanoz, soğanı ekliyorsunuz. Üzerine güzelce limonu sıkıyorsunuz. Dürüm yapıp kocaman bir ısırık alıyorsunuz. Ağzınız sulandıysa lahmacunun hamurunu yapmak için hazırlanın. Şimdiden herkese afiyet olsun.

EFSANE ANTEP LAHMACUNU TARİFİ

Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi sahil kasabalarında fiyatını iki katına çıkartan lahmacun Türk milletinin hemen hemen her yerde ve mekanda yiyebileceği şahane bir lezzettir. Siz de evinizde lahmacunu "Gaziantep usulüne" birebir uyarak yapabilirsiniz.

HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 paket kuru maya

4.5 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1.5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

500 gram yağlı kıyma

100 gram kuyruk yağı (ince çekilmiş)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

1 adet domates

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber ve isot

1 tatlı kaşığı tuz