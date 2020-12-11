YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Antepli ustaların ellerinden çıkan nefis lahmacunları bu tarif ve püf noktaları sayesinde evinizde yapabileceksiniz. Bir tanesinin asla kesmeyeceği, en az 3 lahmacun yeme garantili Antep usulü tarifimiz geliyor, buyursunlar.

Antep'in değil artık Türkiye'nin en özel lezzeti haline gelen lahmacunu, tam kıvamlı ve bol lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Gaziantepli ustaların elinden çıkmış gibi lahmacun hazırlamanın püf noktaları.

MALZEMELER

Hamuru için:
Bir paket kuru maya
4,5 su bardağı un
Bir su bardağı süt
Bir su bardağı su
Bir tatlı kaşığı toz şeker
1,5 çay kaşığı tuz

İç harcı için:
Yarım kilo yağlı kıyma
100 gram ince çekilmiş kuyruk yağı
Bir adet domates
2 adet kırmızı biber
2 adet yeşil biber
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı biber salçası
4 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı pul biber
Bir tatlı kaşığı isot
Bir tatlı kaşığı sumak
Bir tatlı kaşığı kimyon
Bir tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Kıyma ve kuyruk yağı hariç olmak üzere iç harcında kullanılacak olan malzemeleri robottan geçirin. Kendinize güveniyorsanız bıçak yardımıyla incelik kesebilirsiniz. Malzemeleri ufak haline getirdikten sonra baharatlarını ekleyin.
Karıştırma kabına unu koyun. Hamurun ortasına havuz oluşturun. Bu havuza kuru maya, tuz ve zeytinyağı ekleyin. Dıştan içe gelecek şekilde malzemeleri karıştırmaya başlayın. Hamurunun kıvamı ele yapışmayacak hale gelene kadar oda sıcaklığındaki suyu yavaş yavaş ilave edin. Hamur toparlandıktan sonra 30 dakika dinlemeye bırakın. Hamurun üstünün kabuk tutmaması için dinlenme sürecinde üzerine temiz bir bez örtün.
Dinlenen hamuru ceviz büyüklüklüğünde bezelere ayırın. Ardından bu bezelerin her birini oklava yardımıyla açın.
Yuvarlak bir şekilde açtığınız hamurların üzerine hazırladığınız iç harcı eşit bir miktarda paylaştırın. Hamurun tam ortasına harcı koyduğunuzda merkezden dışa olacak şekilde yaymak daha kolay olacaktır.
Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine harçlı olan hamurları yerleştirin. Izgara ayarı olacak şekilde önceden ısıtılan 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Lahmacunların kızardığını gördüğünüzde kurumaması için fırında çıkartın.

LAHMACUN YAPIMI PÜF NOKTALARI

Hamur için unu ve suyu oda sıcaklığında eklemelisiniz.
Hazırladığınız iç harcı koyu kıvamda olduysa içine biraz su ekleyerek harcın kıvamını açın.
Antep usulü lahmacunda sarımsak ve isot yer alır. Bu malzemeleri listeden çıkartmayın.
Hazırladığınız lahmacunların boyutunu çok büyük olacak şekilde açmayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?
Saraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray PilavıSaraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray Pilavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Yoğurdun sulanmasını önlemek için bu yöntemi mutlaka deneyin!

Yoğurdun sulanmasını önlemek için bu yöntemi mutlaka deneyin!

Anadolu mutfağının vazgeçilmezi! Şifa olsun diye doktorlar tavsiye ediyor

Anadolu mutfağının vazgeçilmezi! Şifa olsun diye doktorlar tavsiye ediyor

Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Yılbaşında olmazsa olmaz: Zencefilli kurabiye adam tarifi

Yılbaşında olmazsa olmaz: Zencefilli kurabiye adam tarifi

Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?

Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta zeytinyağlı Brüksel lahanası nasıl yapılır? Zeytinyağlı brüksel lahanası tarifi nedir? Zeytinyağlı Brüksel lahanası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi...

Sağlık ve lezzetin benzersiz birleşimi: Zeytiyağlı Brüksel lahanası tarifi

Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Üstü kıtır içi yumuşacık: Süt turtası tarifi

Üstü kıtır içi yumuşacık: Süt turtası tarifi

Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Ünlü şef sırrını verdi: Biberli lor turşusu yapımı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.