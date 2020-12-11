Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Antep'in değil artık Türkiye'nin en özel lezzeti haline gelen lahmacunu, tam kıvamlı ve bol lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Gaziantepli ustaların elinden çıkmış gibi lahmacun hazırlamanın püf noktaları.

MALZEMELER

Hamuru için:

Bir paket kuru maya

4,5 su bardağı un

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı su

Bir tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

Yarım kilo yağlı kıyma

100 gram ince çekilmiş kuyruk yağı

Bir adet domates

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı biber salçası

4 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı pul biber

Bir tatlı kaşığı isot

Bir tatlı kaşığı sumak

Bir tatlı kaşığı kimyon

Bir tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Kıyma ve kuyruk yağı hariç olmak üzere iç harcında kullanılacak olan malzemeleri robottan geçirin. Kendinize güveniyorsanız bıçak yardımıyla incelik kesebilirsiniz. Malzemeleri ufak haline getirdikten sonra baharatlarını ekleyin.

Karıştırma kabına unu koyun. Hamurun ortasına havuz oluşturun. Bu havuza kuru maya, tuz ve zeytinyağı ekleyin. Dıştan içe gelecek şekilde malzemeleri karıştırmaya başlayın. Hamurunun kıvamı ele yapışmayacak hale gelene kadar oda sıcaklığındaki suyu yavaş yavaş ilave edin. Hamur toparlandıktan sonra 30 dakika dinlemeye bırakın. Hamurun üstünün kabuk tutmaması için dinlenme sürecinde üzerine temiz bir bez örtün.

Dinlenen hamuru ceviz büyüklüklüğünde bezelere ayırın. Ardından bu bezelerin her birini oklava yardımıyla açın.

Yuvarlak bir şekilde açtığınız hamurların üzerine hazırladığınız iç harcı eşit bir miktarda paylaştırın. Hamurun tam ortasına harcı koyduğunuzda merkezden dışa olacak şekilde yaymak daha kolay olacaktır.

Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine harçlı olan hamurları yerleştirin. Izgara ayarı olacak şekilde önceden ısıtılan 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Lahmacunların kızardığını gördüğünüzde kurumaması için fırında çıkartın.

LAHMACUN YAPIMI PÜF NOKTALARI

Hamur için unu ve suyu oda sıcaklığında eklemelisiniz.

Hazırladığınız iç harcı koyu kıvamda olduysa içine biraz su ekleyerek harcın kıvamını açın.

Antep usulü lahmacunda sarımsak ve isot yer alır. Bu malzemeleri listeden çıkartmayın.

Hazırladığınız lahmacunların boyutunu çok büyük olacak şekilde açmayın.

