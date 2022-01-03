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Evde az malzemeyle pudingli pasta yapımı!

03.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakaolu, çikolatalı, vanilyalı veya meyveli pasta sevmeyen yoktur ancak evde pasta yapmak birçok insan için çok zor olduğundan genelde hazır pastalar alınır. Oysaki evde bulunabilen malzemelerle leziz pastalar yapabilirsiniz. Sizi zorlayan şeylerden biri pasta kreması hazırlamaksa onun yerine puding kullanarak harika görünümlü pastalar yapmanız mümkün.

Evde az malzemeyle pudingli pasta yapımı!

Her yaştan insanın severek tükettiği pastayı hazırlamak artık çok daha kolay. Yumurta, şeker, buğday nişastası, un ve süt gibi evinizde olan basit malzemelerle pratik pudingli pasta hazırlamaya var mısınız? Pudingi kendiniz evde yapabilir ya da hazır toz pudingi sütle pişirebilirsiniz. Klasik bisküvi çeşitlerini veya kedi dili bisküvisini kullanarak pastanın katlarını hazırlayabilirsiniz. Bizim tarifimiz ise 1 su bardağı unla yapacağınız basit bir pasta taban sayesinde tam bir ev yapımı pasta hazırlamanıza yardımcı olacak. Öyleyse başlayalım...

KOLAY PUDİNGLİ PASTA TARİFİ

PASTA TABANI İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı un

  • 3 yumurta

  • 1 küçük fincan süt

  • 1 küçük fincan sıvıyağ

  • Yarım çay bardağı toz şeker

  • Yarım paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 kaşık kakao

EV YAPIMI PUDİNG İÇİN MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 dolu çorba kaşığı buğday veya mısır nişastası

  • 1 çay bardağından az toz şeker (Tam da kullanabilirsiniz.)

  • Yarım paket vanilya

  • 1 dolu kaşık toz kakao (Varsa 4 kare çikolata da ekleyebilirsiniz.)

  • 1 kaşık tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta ve şekeri köpük rengi olana kadar yaklaşık 3 dakika mikserle çırpın.

  • Sütü, sıvıyağı, vanilyayı ve kakaoyu ekleyin, birkaç saniye çırpın.

  • Unu ve kabartma tozunu ekleyin ve bu defa kaşıkla havasını söndürmeden biraz karıştırın.

  • 10 cm çapında bir çelik tava veya tencereyi (sapları metal olmalı) yağlı kağıtla kaplayın. (Ortası delik olmayan küçük bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz.)

  • Kek karışımını içine dökün.

  • 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

  • Pişen pasta tabanı soğumaya bırakın.

  • Başka bir tencereye tereyağı ve kakao/çikolata hariç tüm puding malzemelerini koyun.

  • Orta ateşte kıvam alana dek kaynatarak pişirin.

  • Altını kapatın, içine tereyağı ekleyerek eriyene kadar karıştırın ve yarısını bir kaseye ayırın.

  • Tencerede kalan pudingin içine kakao/çikolata ekleyip homojen olana kadar karıştırın.

  • Pasta tabanı tırtıklı ekmek kesme bıçağı yardımıyla yatay olarak ikiye ayırın, bir katını kaldırın.

  • İlk kata beyaz pudingi dökün.

  • Diğer katı üzerine bırakın ve kakaolu pudingi döküp yayın.

  • Üzerini, çilek, muz, kedi dili bisküvisi veya makaron gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

  • Pastanız hazır, afiyet olsun!

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Anahtar Kelimeler:
pasta tarifi
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