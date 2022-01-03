Evde az malzemeyle pudingli pasta yapımı!

Her yaştan insanın severek tükettiği pastayı hazırlamak artık çok daha kolay. Yumurta, şeker, buğday nişastası, un ve süt gibi evinizde olan basit malzemelerle pratik pudingli pasta hazırlamaya var mısınız? Pudingi kendiniz evde yapabilir ya da hazır toz pudingi sütle pişirebilirsiniz. Klasik bisküvi çeşitlerini veya kedi dili bisküvisini kullanarak pastanın katlarını hazırlayabilirsiniz. Bizim tarifimiz ise 1 su bardağı unla yapacağınız basit bir pasta taban sayesinde tam bir ev yapımı pasta hazırlamanıza yardımcı olacak. Öyleyse başlayalım...

KOLAY PUDİNGLİ PASTA TARİFİ

PASTA TABANI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı un

3 yumurta

1 küçük fincan süt

1 küçük fincan sıvıyağ

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kaşık kakao

EV YAPIMI PUDİNG İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı süt

2 dolu çorba kaşığı buğday veya mısır nişastası

1 çay bardağından az toz şeker (Tam da kullanabilirsiniz.)

Yarım paket vanilya

1 dolu kaşık toz kakao (Varsa 4 kare çikolata da ekleyebilirsiniz.)

1 kaşık tereyağı

HAZIRLANIŞI