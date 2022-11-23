Evde badem sütü nasıl yapılır? Badem sütünün faydaları?

Badem sütü faydaları şaşırtıcı derecede iyidirdir. Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği düşüktür. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.
1 su bardağı badem bir gün öncesinde 2 su bardağı suda bekletilir. Yumuşayan bademlerin suyu süzülüp kabukları soyulduktan sonra süzülmüş su ve kabuksuz bademler tekrar birleştirilerek blenderdan geçirilir. Üzerine 1 bardak su daha ilave edilerek karıştırılır. İnce bir tülbent yardımıyla badem sütü süzülür.
NOT: Artan badem tortusunu ile de badem unu yapmayı unutmayın.