Evde badem sütü nasıl yapılır? Badem sütünün faydaları?

Badem sütü faydaları şaşırtıcı derecede iyidirdir. Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği düşüktür. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.

KİMLER BADEM SÜTÜ İÇMELİ?

İnek sütü veya keçi sütüne karşı hassasiyeti olanlar kişiler

Veganlar,

Laktoz intoleransı olanlar

Keçi veya inek sütünün sindiriminde güçlük yaşayanlar

EVDE BADEM SÜTÜ NASIL YAPILIR?

BADEM SÜTÜ TARİFİ

1 su bardağı çiğ badem

3 su bardağı su

1 su bardağı badem bir gün öncesinde 2 su bardağı suda bekletilir. Yumuşayan bademlerin suyu süzülüp kabukları soyulduktan sonra süzülmüş su ve kabuksuz bademler tekrar birleştirilerek blenderdan geçirilir. Üzerine 1 bardak su daha ilave edilerek karıştırılır. İnce bir tülbent yardımıyla badem sütü süzülür.

NOT: Artan badem tortusunu ile de badem unu yapmayı unutmayın.



