Evde denemeyin! TikTok'ta yayıldı uzmanı açıklama yaptı

TikTok'ta yayınlanan saç bakım trendi endişe uyandırdı. Hızla ivme kazanan yeni akıma karşı uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor.

Söz konusu saç bakım hilesinde kullanıcılar bir makas yardımıyla saçlarında biriken tortuları çıkarıyor. Saçınızı bu şekilde "netleştirmek", ürünün birikmesini önlemeye yardımcı olabilirken, uzmanlar bunun evde denenmemesi konusunda hemfikir.

Saç uzmanı Ricky Walters, yanlış yapılırsa, büyük miktarda saç kaybı yaşanabileceğini ve saçlarda kırıklar meydana gelebileceği söylüyor. Saçınızı yeniden düzenlemenin ve istenmeyen ürün birikimini gidermenin yolu arındırıcı ürün kullanmak diyen Ricky, 'saç spreyi ve serumlar gibi ürünler saç yüzeyinde kalıntı bırakıyor ancak bu teknik kesinlikle sadece bir profesyonel tarafından değil, aynı zamanda bunu daha önce başarılı bir şekilde yapmış çok deneyimli bir profesyonel tarafından yapılmalıdır' diyor.

Ricky son olarak kir birikmesinden kurtulmak ve saçı derinlemesine temizlemek için arındırıcı şampuan kullanılmasını öneriyor. Ancak her yıkamada arındırıcı şampuan kullanmamalısınız çünkü saç derinizdeki doğal yağları ve saçınızdaki besin maddelerini soyup çıkararak kuru ve kırılgan saçlara sahip olabilirsiniz. Saçınızı sadece dört ila altı haftada bir arındırıcı şampuanla temizlemeniz yeterli olacaktır.

