Evde detoks suyu hazırlamanın pratik tarifi: Sağlık ve ferahlık bir arada!

Uzmanlar, detoks suyunun içeriğindeki malzemelere bağlı olarak birçok fayda sunduğunu belirtiyor. Limon, C vitaminiyle bağışıklığı desteklerken, salatalık yüksek su içeriğiyle hidrasyonu artırıyor. Nane ferahlatıcı etkisiyle sindirimi rahatlatıyor, zencefil ise metabolizmayı hızlandırarak enerji veriyor.
Elma-Tarçın: 1 dilimlenmiş elma ve 1 tarçın çubuğuyla tatlı bir aroma.
Çilek-Limon: 5-6 çilek ve yarım limonla ferah bir yaz içeceği.
Portakal-Nane: 1 portakal ve nane yapraklarıyla tropikal bir lezzet.
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