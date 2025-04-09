Evde detoks suyu hazırlamanın pratik tarifi: Sağlık ve ferahlık bir arada!

Uzmanlar, detoks suyunun içeriğindeki malzemelere bağlı olarak birçok fayda sunduğunu belirtiyor. Limon, C vitaminiyle bağışıklığı desteklerken, salatalık yüksek su içeriğiyle hidrasyonu artırıyor. Nane ferahlatıcı etkisiyle sindirimi rahatlatıyor, zencefil ise metabolizmayı hızlandırarak enerji veriyor.

KLASİK TARİFİN DIŞINDA ŞU KOMBİNASYONLARI DA DENEYEBİLİRSİNİZ

Elma-Tarçın: 1 dilimlenmiş elma ve 1 tarçın çubuğuyla tatlı bir aroma.

Çilek-Limon: 5-6 çilek ve yarım limonla ferah bir yaz içeceği.

Portakal-Nane: 1 portakal ve nane yapraklarıyla tropikal bir lezzet.

MALZEMELER 1 litre temiz içme suyu

1 limon (dilimlenmiş)

1 salatalık (ince dilimlenmiş)

10-12 taze nane yaprağı

1-2 dilim taze zencefil (isteğe bağlı)

TARİF Limon ve salatalığı güzelce yıkayın. Dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz, ancak organik ürünler kullanıyorsanız kabuklu da bırakabilirsiniz.

Limon ve salatalığı ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Zencefili küçük parçalar halinde doğrayın veya rendeleyin.

Bir sürahi ya da cam kavanoza 1 litre suyu ekleyin. İçine limon, salatalık, nane yaprakları ve zencefili ilave edin.

Karışımı buzdolabında 2-4 saat bekletin ki malzemelerin aromaları suya geçsin. Daha yoğun bir tat için bir gece demleyebilirsiniz.

Soğuk olarak servis yapın, isterseniz buz ekleyerek ferahlığı artırın.

Püf Noktaları: Tazeliğini korumak için detoks suyunu 24 saat içinde tüketin.

Malzemeleri çıkardıktan sonra aynı sürahiye bir kez daha su ekleyip tekrar demleyebilirsiniz, ancak tat biraz daha hafif olacaktır.

Kendi zevkinize göre malzemeleri değiştirebilirsiniz: Çilek, portakal, elma veya tarçın gibi farklı tatlarla deneyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!