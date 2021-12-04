Marketten almaya son! Artık elma sirkesini evde yapıyoruz

Artık birçok kişi; daha sağlıklı oldukları için katkı maddesi içermeyen yiyecek ve içeceklere yönelmeye başladı. Siz de salatalarınıza ekleyebileceğiniz, tuzlu kurabiye hamuruna ilave edebileceğiniz, diyet yaparken içtiğiniz sulara katabileceğiniz ve hatta temizlik yaparken doğal yüzey temizleyici olarak kullanabileceğiniz elma sirkesini de ev yapımı olarak tercih edebilirsiniz. Hatta birçok farklı alanda kullanılabilen elma sirkesini evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İşte, kolay bulunan malzemeleri ve püf noktaları ile evde elma sirkesi tarifi...

ELMA SİRKESİ

MALZEMELER

3 kg elma

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

3-5 adet nohut

İçme suyu

5 litrelik cam kavanoz

Tülbent ya da bez parçası ve lastik

Tahta kaşık

Süzgeç

HAZIRLANIŞI

Sirke yapmak için kırmızı ve tatlı elmaları tercih edebilirsiniz.

İlk kez sirke yapıyorsanız maya olarak nohut tanelerini kavanozun dibine yerleştirin.

Sonrasında elma kabuklarını soyun.

Elmaları güzelce ovarak yıkayın, dörde bölün ve ardından elmaların çekirdeklerini çıkartın.

Dilimlenen elmaları kavanozun yarısını dolduracak şekilde yerleştirin.

Üzerine elmaları geçecek şekilde içme suyu ekleyin.

Kavanoza 1 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

Mayalama işlemi sırasında ortaya çıkacak gaz için kavanozda bir miktar boşluk bırakın.

Daha sonra kavanozu bir bez parçası ya da tülbentle örtün ve lastikle destekleyerek kavanozun ağzını güzelce kapatın.

Mayalanmanın gerçekleşmesi için sirkenin hava alması gerektiğini unutmayın.

Sirkeyi karanlık ve serin bir ortamda 30-35 gün bekletin.

Ara ara tahta kaşık ile karıştırıp sirkenin tam olarak mayalanmasını sağlayın.

Sirke sinekleri oluşmaya başladıktan sonra elma parçalarını süzerek atın.

Elmaları süzüp attıktan sonra sirkeye bir çay kaşığı tuz ve şeker daha ekleyin.

Bir süre sonra sirke mayasının oluşmaya başladığını göreceksiniz. Bu mayayı kaşık yardımıyla alıp bir sonraki işlemde kullanılabilirsiniz.

Sirkeniz hazır. Afiyet olsun!



