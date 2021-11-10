Çay Demlenene Kadar Hazır! Lezzetiyle Pastaneleri Aratmayacak Pratik Kuru Pasta Tarifi

Kuru pasta deyince akla kıyır kıyır ve lezzetli kurabiyeler geliyor. Zaten kendisi de bir kurabiye çeşidi olan kuru pastalar, çok zengin tat skalasına sahip. İçerisinde tuzlu olanları da var, tatlı olanları da. Yedikçe lezzetine kapıldığımız, bazen öğün yerine bile tükettiğimiz kuru pastaları, pastanelerde ya da fırınlarda taze bulmak her zaman mümkün olmuyor ama aramaya da gerek yok. Evde de tadına doyulmaz kuru pastalar pişirip sıcacık tüketebilirsiniz. Sizin için en lezzetli tarifi bulduk, buyurun!

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 adet yumurta (birinin sarısı, kurabiyelerin üzerine sürülecek)

1 paket kabartma tozu

Yarım paket margarin

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı limon suyu

Aldığı kadar un

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

HAZIRLANIŞI