Çay Demlenene Kadar Hazır! Lezzetiyle Pastaneleri Aratmayacak Pratik Kuru Pasta Tarifi

Kuru pasta deyince akla kıyır kıyır ve lezzetli kurabiyeler geliyor. Zaten kendisi de bir kurabiye çeşidi olan kuru pastalar, çok zengin tat skalasına sahip. İçerisinde tuzlu olanları da var, tatlı olanları da. Yedikçe lezzetine kapıldığımız, bazen öğün yerine bile tükettiğimiz kuru pastaları, pastanelerde ya da fırınlarda taze bulmak her zaman mümkün olmuyor ama aramaya da gerek yok. Evde de tadına doyulmaz kuru pastalar pişirip sıcacık tüketebilirsiniz. Sizin için en lezzetli tarifi bulduk, buyurun!
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
2 adet yumurta (birinin sarısı, kurabiyelerin üzerine sürülecek)
1 paket kabartma tozu
Yarım paket margarin
1 çay bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yumurta sarısı
Susam
Bir kap içerisine yumurtayı ve oda sıcaklığında erimiş margarini ekleyerek bir el çırpıcısıyla karıştırın.
Karışımın üzerine limon suyu, sıvı yağ ve yoğurdu ilave edip karıştırmaya devam edin.
Daha sonra şekeri ve tuzu ilave edin, pürüzsüz bir karışım olana kadar karıştırma işlemini sürdürün.
Pürüzsüz bir hal alınca kabartma tozunu ve aldığı kadar unu ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamura un eklemeye devam edin ve güzelce yoğurun.
Hazırlamış olduğunuz hamurdan yuvarlak bir parça alarak düz bir zeminin üzerinde ileri geri hareketlerle şerit parçaları oluşturun.
Oluşan şeritlerden burgu ve örgü motifli kuru pastalar hazırlayabilirsiniz.
Dilerseniz hamuru düz bir şekilde açarak kurabiye kalıplarıyla farklı şekiller de verebilirsiniz.
Hamurunuz bitene kadar şekil verme işlemini sürdürün.
Yağlamış olduğunuz veya yağlı kağıt serili tepsiye kuru pastalarınızı dizin.
Daha sonra yumurta sarısını kuru pastaların üzerine sürün.
Son olarak çörek otu ve susamı üzerlerine serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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