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Meğer ne kolaymış! Tüm püf noktalarıyla evde İskender kebap tarifi

16.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskender, şüphesiz ki en sevilen kebaplardan biri. Bu leziz kebabı yiyebileceğiniz pek çok restoran var ama evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Siz de gurme lezzetleri evde denemek isteyenlerdenseniz, bu tarif tam da size göre. Önemli püf noktaları bir araya getirdik ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir İskender kebap tarifi hazırladık. İşte detaylar...

Meğer ne kolaymış! Tüm püf noktalarıyla evde İskender kebap tarifi

Bu tarif sayesinde evinizde de İskender kebabını rahatlıkla hazırlayabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Üstelik pişirmesi çok kolay! Gelin, hep birlikte detaylara göz atalım.

EVDE İSKENDER KEBAP TARİFİ

MALZEMELER

DÖNER İÇİN

  • 400 gram dana tranç

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

SOS İÇİN

  • 200 ml domates püresi

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı sıcak su

  • Tuz

SERVİS İÇİN

  • Tırnak pide

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 adet domates

  • 4 adet sivri biber

  • Yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Dana etini streç filme sarıp dondurucuya koyun. İsterseniz etinizi bir gün önceden dondurup kebabı hazırlamaya başlamadan 30 dakika önce çıkarın ve kesilebilecek kadar çözülmesini bekleyin.

  • Keskin bir bıçakla etinizi ince yapraklar halinde kesin. Dilimlediğiniz etleri yapışmaz yüzeyli bir tavada kapağı kapalı olarak pişirin.

  • Etleri suyunu çekene dek pişirin. Etleriniz suyunu çektiği halde pişmediyse biraz daha su ekleyip pişirebilirsiniz.

  • Pişen etlerinize 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek etlerinizi kızartın. Tuzla karabiber ekin ve etinizi ocaktan alın.

  • İskender'in sosu için bir sos tenceresine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve ısıtın. Isınan yağa 200 ml domates püresi, 1 su bardağı sıcak su ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Sosunuz kaynayınca ocaktan alın.

  • Tırnak pideleri küp küp doğrayın. Bir başka tavada tereyağını eritin ve doğramış olduğunuz pideleri hafifçe pembeleşinceye kadar kızartın.

  • İskender'i servis ederken koyacağınız domates ve sivri biberi de bir başka tencerede kızartın.

  • Son olarak İskender'in üzerine dökeceğiniz tereyağını ısıtın.

  • İskender'in servis sırasında her bir parçasının sıcak olabilmesi için hızlı ve verimli çalışmaya dikkat edin. Tırnak pideleri herhangi bir pişirme işlemine başlamadan doğrayıp hazırlayabilir, sosunuz pişerken etinizi de aynı anda pişirebilirsiniz.

  • Yemeğinizi servis etmek için önce kızarttığınız pideleri tabağın zeminine yayın. Pidelerin üzerine sıcak domates sosunu gezdirin ve sosun üzerine de pişirdiğiniz etleri yerleştirin. Tabağın kenarına kızarttığınız domates ve biberler ile yoğurdu da koyun. Son olarak kızmış tereyağını yemeğinizin üzerine dökün.
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