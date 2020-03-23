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'Evde kal' çağrısına uymayan eski eşler İbrahim Kutluay ve Demet Şener pişti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı günlerdir sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrısında bulunan eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, kendi çağrılarına uymayarak eşleriyle aynı sahilde yürüyüş yaptılar.

'Evde kal' çağrısına uymayan eski eşler İbrahim Kutluay ve Demet Şener pişti oldu

Çin'den dünyaya yayılan ve 14 binden fazla can alan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Şimdiye kadar Türkiye'de 30 kişinin hayatını kaybettiği salgından dolayı harekete geçen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Evde kal" çağrısında bulundu.

Ancak Instagram hesaplarından çağrıda bulunan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, kendi yaptıkları çağrıya uymayarak soluğu sahil kenarlarında aldı.

"SPORUMUZU YAPIP HEMEN DÖNECEĞİZ"

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi.

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Olaylı bir şekilde boşandığı eski Eşi Şener'in de olduğu Arnavurtköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, sorulara yanıt vermekten kaçındı.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim kutluay, Demet Şener, korona,

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