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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz dışarıdaki kadar lezzetli berry hibiscus tarifi

15.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçeceklerde de yiyecekler gibi ön plana çıkan lezzetler oluyor. Bir hibiscus çayıdır gidiyor. Eskiden Hacca giden büyüklerin gelirken yanlarında getirdikleri Medine gülü adı verilen, ekşimsi gül yapraklarının günümüzde kullanılan adı, "hibiscus" olarak trend olmuş vaziyette. İçine katılan farklı baharat ya da meyvelerle soğuk ya da sıcak içecekler yapılıyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz dışarıdaki kadar lezzetli berry hibiscus tarifi

Hibiscus ile yapılan içecekleri sevenler ya da henüz denemeyip tadını merak edenler! Bu tarif sizler için! Tadına doyamadığınız, her gün olsa içerim dediğiniz, son zamanlardaki içeceklerin favorisi olan Berry Hibiscus'u siz de evinizde kolayca hazırlamak ister misiniz? Kışları içmek istesek de bulamadığımız, bulsak da çok yüksek fiyatlarda satılan bu içecek tarifiyle zincir kahvecilere bir sürü para vermekten kurtulacak ve evde dışarıdaki kadar lezzetli berry hibiscus'unuzu kolayca yapıp içebileceksiniz. İki kişilik buz gibi enfes berry hibiscus içeceğinizi yapmaya hazırsanız buyrun tarifimize geçelim.

BERRY HİBİSCUS TARİFİ

MALZEMELER

  • Bir çay bardağı kuru hibiscus/hatmi çiçeği/Medine gülü çayı

  • Yarım çay bardağı toz şeker

  • Bir çay bardağı böğürtlen (ahududu veya çilek de kullanabilirsiniz)

  • Yarım limon

  • 3 bardak sıcak su

  • 3 bardak soğuk su

  • 7-8 adet buz küpü

  • İsteğe bağlı olarak bir çay bardağı soda kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerenin içerisine bir çay bardağı berry hibiscusu ve 3 bardak sıcak suyu ekleyin.

  • Karıştırırken tencerenin içerisine önce toz şekeri (daha tatlı seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz) sonra yarım limonu ve yarım çay bardağı böğürtleni (donmuş olarak buzlukta sakladığınız böğürtlenleri de kullanabilirsiniz) ilave edin.

  • Sık sık karıştırın ve eklediğiniz malzemeleri ezin. (blender kullanabilirsiniz)

  • Kaynadıktan sonra altını kapatın ve 20 dakika demlenmeye bırakın.

  • Demlenen karışımı bir sürahiye, süzgeç yardımıyla veya bir tülbentle süzün. Süzülmüş karışımınıza 3 su bardağı soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.

  • İçerisine buz küplerini ekleyin. İçeceğinizi bir süre buzdolabında soğumaya bırakın.

  • Soğuyan içeceğinizi çalkaladıktan sonra büyükçe cam bardaklara koyup içerisine kalan yarım bardak böğürtleni ve buz küplerini ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TARİFİN PÜF NOKTALARI

  • Diyet bir içecek olarak tüketmek isterseniz şeker yerine bal ekleyebilirsiniz.

  • Daha hafif ve gazlı bir içecek olarak tüketmek isterseniz içerisine yarım bardak soda ekleyebilirsiniz.

  • Böğürtlen yerine çilek, yaban mersini, ahududu ve hatta vişne kullanabilirsiniz.

  • Daha yoğun ve biraz daha ekşi bir tat yakalamak isterseniz hibiscusla birlikte iki poşet sallama kuşburnu çayı da demleyebilirsiniz.
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