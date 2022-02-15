Evde kolayca hazırlayabileceğiniz dışarıdaki kadar lezzetli berry hibiscus tarifi

Hibiscus ile yapılan içecekleri sevenler ya da henüz denemeyip tadını merak edenler! Bu tarif sizler için! Tadına doyamadığınız, her gün olsa içerim dediğiniz, son zamanlardaki içeceklerin favorisi olan Berry Hibiscus'u siz de evinizde kolayca hazırlamak ister misiniz? Kışları içmek istesek de bulamadığımız, bulsak da çok yüksek fiyatlarda satılan bu içecek tarifiyle zincir kahvecilere bir sürü para vermekten kurtulacak ve evde dışarıdaki kadar lezzetli berry hibiscus'unuzu kolayca yapıp içebileceksiniz. İki kişilik buz gibi enfes berry hibiscus içeceğinizi yapmaya hazırsanız buyrun tarifimize geçelim.
MALZEMELER
Bir çay bardağı kuru hibiscus/hatmi çiçeği/Medine gülü çayı
Yarım çay bardağı toz şeker
Bir çay bardağı böğürtlen (ahududu veya çilek de kullanabilirsiniz)
Yarım limon
3 bardak sıcak su
3 bardak soğuk su
7-8 adet buz küpü
HAZIRLANIŞI
Bir tencerenin içerisine bir çay bardağı berry hibiscusu ve 3 bardak sıcak suyu ekleyin.
Karıştırırken tencerenin içerisine önce toz şekeri (daha tatlı seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz) sonra yarım limonu ve yarım çay bardağı böğürtleni (donmuş olarak buzlukta sakladığınız böğürtlenleri de kullanabilirsiniz) ilave edin.
Sık sık karıştırın ve eklediğiniz malzemeleri ezin. (blender kullanabilirsiniz)
Kaynadıktan sonra altını kapatın ve 20 dakika demlenmeye bırakın.
Demlenen karışımı bir sürahiye, süzgeç yardımıyla veya bir tülbentle süzün. Süzülmüş karışımınıza 3 su bardağı soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.
İçerisine buz küplerini ekleyin. İçeceğinizi bir süre buzdolabında soğumaya bırakın.
TARİFİN PÜF NOKTALARI
Diyet bir içecek olarak tüketmek isterseniz şeker yerine bal ekleyebilirsiniz.
Daha hafif ve gazlı bir içecek olarak tüketmek isterseniz içerisine yarım bardak soda ekleyebilirsiniz.
Böğürtlen yerine çilek, yaban mersini, ahududu ve hatta vişne kullanabilirsiniz.
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