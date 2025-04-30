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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı 5 fast-food tarifi

Düzenli bir şekilde fast-food yemeklerle beslenildiği takdirde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak oldukça zordur. Fast food yiyecekler genellikle kalori, sodyum ve sağlıksız yağlarla doludur. Bir öğünde tüketilen bu besinler tüm gün için yeterlidir. Bununla beraber vitamin ve mineraller gibi önemli besin maddeleri açısından son derece faydasızlardır. Bu noktada sağlıklı fast-food tarifleri araştırılır.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı 5 fast-food tarifi
Defne Vera Şahin

Seneler önce fast-food zincirleriyle tüketilmeye başlayan hamburger, pizza, çıtır tavuklar günümüzde oldukça popüler yemekler haline geldi. Her yaştan insan tarafından severek tüketilen fast-foodların zararlarından sürekli konuşulur. Yiyeceklerde kullanılan etler, yağ kalitesi gibi birçok unsur fast-foodların zararlı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu noktada evde kolayca hazırlanabilen sağlıklı fast-food tarifleri araştırılmaktadır.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı 5 fast-food tarifi

1. Kepek Hamurlu Pizza

Pizza hamuru kepekli hamurdan elde edilerek küçük yuvarlaklar halinde kesilir. Üzerine taze domates püresi, taze fesleğen, mozerella ve zeytin ekleyerek 200 derece fırında 35 dakika kadar pişirilir. Piştikten sonra pizzanın yanında gazlı içecek yerine daha sağlıklı ürünler olan taze meyve suları veya ayran tercih edilmelidir.

2. Tavuk Dürüm

1 adet tavukgöğsü, 1 adet yeşilbiber, 1 adet kırmızıbiber, 1 adet kuru soğan ve 1 adet domates kullanılarak dışarıdan alınan tavuk dürümlerden daha güzel bir dürüm elde edilebilir. Bunun için jülyen olarak kesilen tavuk parçaları çok az yağda kızartılır. İçerisine diğer doğranan malzemeler de eklenir. Ardından elde edilen karışım lavaşın içerisine alınır ve dürüm şeklinde sarılır.

3. Kumpir

Büyük boy patateslerin çeşitli noktalarına bıçakla ufak kesikler attıktan sonra fırın kağıdına sarılır ve önceden ısıtılmış 200 derece fırına verilir. Patatesler 90 dakika boyunca pişer ve ardından ortası kesilerek içine tereyağı, kaşar ve tuz ekleyip karıştırılır. Bundan sonra ise tercihe göre kumpir malzemeleri ilave edilebilir.

4. Mücver Burger

Mücveri bir hamburger içerisindeki köfte olarak hayal etmek zor olabilir. Bunun için 2 adet kabak, 2 dal dereotu, 1 dal taze soğan, 3 kaşık un, 1 yumurta akı, biraz rendelenmiş kaşar peyniri karışımı kızartılır veya fırınlanır. Kızartmayı tercih edenler bitkisel yağ kullanarak daha sağlıklı olmasını sağlayabilirler. Hazırlanan mücver köftesi hamburger ekmeğinin arasına koyulur. Diğer hamburger malzemeleriyle birlikte bir yemek kaşığı light yoğurt sos kıvamına getirip servis edilir.

5. Soğan halkası

Un, nişasta, mısır unu ve tuz geniş bir kasede karıştırılır. Ardından sodayı ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpılır. Soğanlar 1-1.5 cm kalınlığında halka olacak şekilde kesilir. Çıtır pane harcı geniş bir kaba alınır. Soğan halkaları önce sodalı karışıma ardından çıtır pane harcına batırılır. Soğanlar altın sarısı rengine dönene kadar kızgın yağda kızartılır. Ardından sıcak bir şekilde servis yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
kumpir tarifi Fast food pizza
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