Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal diş beyazlatma yöntemi

Ağız hijyenini sağlamak diş ve diş etleri için yapılabilecek en önemli şeylerden biridir. Sağlıklı yapıdaki dişler hem kişilerin iyi görünmenizi ve hissetmesini sağlarken hem de düzgün yemek yeme ve konuşma esnasında da oldukça etkilidir. Öte yandan iyi bir ağız sağlığı, genel beden sağlığı acısından da önemlidir. Konu diş olduğunda ise diş sararmalarından şikayet edilir.

Evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal diş beyazlatma yöntemi
Defne Vera Şahin

Sağlıklı yapıdaki beyaz dişler, ağız sağlığının iyi olduğunu gösterirken aynı zamanda estetik görünümü sebebiyle kişinin kendini daha özgüvenli hissetmesini sağlar. Bilindiği üzere ağız ve diş sağlığının korunabilmesi için dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanması son derece önemlidir. Aynı zamanda dişlerin sararmasını da engelleyerek beyaz dişlere olanak sağlar. Dişler, birçok farklı sebepten dolayı kendi rengini kaybederek koyulaşabilir. Sararmış dişleri beyazlatmak için ise diş hekimlerinin tavsiyesi ile diş beyazlatma yöntemleri uygulanabilir.

5 doğal diş beyazlatma yöntemi

Dişlerin en üst katmanında bulunan bölüme diş minesi adı verilir. Diş mineleri, belirli sürelerden sonra tüketilen yemeklerin ve içilen içeceklerin kalıntıları kaplanır. Bu tabakanın etki süresi dişin lekelenmesine neden olur. Düzenli diş bakımı yapılmadığı takdirde ise lekeler diş minesine yapışır ve kalıcı hale gelir. Bu nedenle kişilerin günlük yaşamlarında en fazla özen göstermesi gereken alışkanlıklardan biri de diş bakımıdır. Öte yandan sararmış dişlerin doğal bir şekilde beyazlatılabilmesi için farklı yöntemler denenir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Elma sirkesi

Elma sirkesinin insan bedenine birçok faydası olduğu bilinir. Bunlar arasında diş lekelerini çıkarmanın etkili bir yolu olmasıdır. Sirkedeki asit diş minesini de zedeleyecek kadar güçlü bir yapıda olduğundan dikkatli olunmalıdır. Yarım kaşık elma sirkesi 1 bardak su ile seyreltilir. Ağız, elma sirkeli suyla 30 saniye boyunca çalkalanır. Ardından florürsüz bir diş macunu kullanılarak dişler 3 dakika boyunca fırçalanır.

2. Karbonat ve tuz

Karbonat ve tuz bir kabın içerisine dökülür ve üzerine limon sıkılarak macun kıvamı elde edilir. İlk olarak dişler normal diş macunuyla fırçalanır ve sonrasında hazırlanan karışımla fırçalanır. Karbonat ve tuzun asidik özelliği dişlerin beyazlamasını sağlar.

3. Adaçayı ve tarçın

Tarçın ve adaçayı dişlerin beyazlaması için etkili maddelerdir. Antibakteriyel özelliği olan adaçayı dişlerin beyazlamasını sağlarken aynı zamanda ağız sağlığını da güçlendirir. Bunun için dişler normal olarak fırçalanır ve ardından adaçayı - tarçın karışımı dişlere uygulanır.

4. Hindistan cevizi gargarası

Hindistan cevizi yağı doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak oldukça güçlüdür. Diş sağlığı hakkında yapılan araştırmalar da Hindistan cevizinin faydalarını ortaya koymaktadır. Beyazlatmayla beraber ağızdaki plak oluşumunu ve diş eti hastalıklarını da önleyici bir etkisi mevcuttur.

5. Defne yaprağı ve portakal kabuğu

Portakal kabuklarını rendelenir ve defne yaprağı havanda ezilerek toz haline getirilir. Hazırlanan karışımla bir macun elde edildikten sonra diş fırçası yardımıyla dişler fırçalanır. Fırçalama işleminin 5 dakika kadar sürdürülmesi önerilmektedir. Haftada 1 kez düzenli kullanımda dişlerde gözle görülür bir beyazlama oluşur.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!
Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!

Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma ağız diş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Bu mesleklerin emeklilik süresi uzayacak

Bu mesleklerin emeklilik süresi uzayacak

Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!

Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı!

Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!

Yeni Papa'nın seçim süreci yarın başlayacak!

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Film gibi tesadüf! İsteme töreninde ortaya çıktı! Damat öyle birisi çıktı ki...

Film gibi tesadüf! İsteme töreninde ortaya çıktı! Damat öyle birisi çıktı ki...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.