Evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal diş beyazlatma yöntemi

Sağlıklı yapıdaki beyaz dişler, ağız sağlığının iyi olduğunu gösterirken aynı zamanda estetik görünümü sebebiyle kişinin kendini daha özgüvenli hissetmesini sağlar. Bilindiği üzere ağız ve diş sağlığının korunabilmesi için dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanması son derece önemlidir. Aynı zamanda dişlerin sararmasını da engelleyerek beyaz dişlere olanak sağlar. Dişler, birçok farklı sebepten dolayı kendi rengini kaybederek koyulaşabilir. Sararmış dişleri beyazlatmak için ise diş hekimlerinin tavsiyesi ile diş beyazlatma yöntemleri uygulanabilir.

5 doğal diş beyazlatma yöntemi

Dişlerin en üst katmanında bulunan bölüme diş minesi adı verilir. Diş mineleri, belirli sürelerden sonra tüketilen yemeklerin ve içilen içeceklerin kalıntıları kaplanır. Bu tabakanın etki süresi dişin lekelenmesine neden olur. Düzenli diş bakımı yapılmadığı takdirde ise lekeler diş minesine yapışır ve kalıcı hale gelir. Bu nedenle kişilerin günlük yaşamlarında en fazla özen göstermesi gereken alışkanlıklardan biri de diş bakımıdır. Öte yandan sararmış dişlerin doğal bir şekilde beyazlatılabilmesi için farklı yöntemler denenir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Elma sirkesi

Elma sirkesinin insan bedenine birçok faydası olduğu bilinir. Bunlar arasında diş lekelerini çıkarmanın etkili bir yolu olmasıdır. Sirkedeki asit diş minesini de zedeleyecek kadar güçlü bir yapıda olduğundan dikkatli olunmalıdır. Yarım kaşık elma sirkesi 1 bardak su ile seyreltilir. Ağız, elma sirkeli suyla 30 saniye boyunca çalkalanır. Ardından florürsüz bir diş macunu kullanılarak dişler 3 dakika boyunca fırçalanır.

2. Karbonat ve tuz

Karbonat ve tuz bir kabın içerisine dökülür ve üzerine limon sıkılarak macun kıvamı elde edilir. İlk olarak dişler normal diş macunuyla fırçalanır ve sonrasında hazırlanan karışımla fırçalanır. Karbonat ve tuzun asidik özelliği dişlerin beyazlamasını sağlar.

3. Adaçayı ve tarçın

Tarçın ve adaçayı dişlerin beyazlaması için etkili maddelerdir. Antibakteriyel özelliği olan adaçayı dişlerin beyazlamasını sağlarken aynı zamanda ağız sağlığını da güçlendirir. Bunun için dişler normal olarak fırçalanır ve ardından adaçayı - tarçın karışımı dişlere uygulanır.

4. Hindistan cevizi gargarası

Hindistan cevizi yağı doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak oldukça güçlüdür. Diş sağlığı hakkında yapılan araştırmalar da Hindistan cevizinin faydalarını ortaya koymaktadır. Beyazlatmayla beraber ağızdaki plak oluşumunu ve diş eti hastalıklarını da önleyici bir etkisi mevcuttur.

5. Defne yaprağı ve portakal kabuğu

Portakal kabuklarını rendelenir ve defne yaprağı havanda ezilerek toz haline getirilir. Hazırlanan karışımla bir macun elde edildikten sonra diş fırçası yardımıyla dişler fırçalanır. Fırçalama işleminin 5 dakika kadar sürdürülmesi önerilmektedir. Haftada 1 kez düzenli kullanımda dişlerde gözle görülür bir beyazlama oluşur.