Evde lahmacun tarifi: Tavada lahmacun nasıl yapılır

Tüm fast food yiyecekleri karşısına alan lahmacun, enfes lezzetiyle Türk mutfağının en önemli yemeklerindendir. Mynet Yemek olarak, lahmacunu mütevazi bir lezzet olarak tanımlarsak yanılmayız. Arkadaş ortamında ne yesek sorusunda ilk akla gelen lahmacun, ev taşınma ritüelinin de önemli bir parçasıdır. Peki, onca övgüyü hak eden lahmacunu kendi mutfağınızda hazırlamak ister misiniz? Evde lahmacun tarifi ile canınız istediği her an o doyumsuz tada ulaşmanız mümkün sevgili okur. İşte karşınızda tavada lahmacun tarifi...

LAHMACUN TARİFİ EVDE NASIL YAPILIR?

Lahmacun tarifi meşakkatli gibi gözükse de aslında dikkat edeceğiniz birkaç ipucu sayesinde tüm zorluklardan kolay bir şekilde sıyrılabilirsiniz. İlk olarak malzemeleri hazır edin ve tarifin adımlarını dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdiden afiyetler diliyoruz!

Tavada lahmacun tarifi için malzemeler:

Hamuru için;

6 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

Bir bardak ılık su

Bir paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı tuz

Lahmacun hamuru nasıl yapılır?

Derin bir kabın içinde sütü, sıvı yağı ve tuzu karıştırın.

Bu karışıma yavaş bir şekilde unu ilave edin. Ardından suyu ekleyerek malzemeleri yoğurmaya başlayın. Lahmacun hamurunun orta sertlikte olması gerekiyor. Hamur ele yapışmaz bir kıvam aldığında hazır demektir.

Hazırladığınız hamurdan elma büyüklüğünde parçalar ayırın ve top haline getirin. Tüm hamura aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerini örtün ve bezeleri dinlenmeye bırakın.