Evde lahmacun tarifi: Tavada lahmacun nasıl yapılır

Tüm fast food yiyecekleri karşısına alan lahmacun, enfes lezzetiyle Türk mutfağının en önemli yemeklerindendir. Mynet Yemek olarak, lahmacunu mütevazi bir lezzet olarak tanımlarsak yanılmayız. Arkadaş ortamında ne yesek sorusunda ilk akla gelen lahmacun, ev taşınma ritüelinin de önemli bir parçasıdır. Peki, onca övgüyü hak eden lahmacunu kendi mutfağınızda hazırlamak ister misiniz? Evde lahmacun tarifi ile canınız istediği her an o doyumsuz tada ulaşmanız mümkün sevgili okur. İşte karşınızda tavada lahmacun tarifi...
Lahmacun tarifi meşakkatli gibi gözükse de aslında dikkat edeceğiniz birkaç ipucu sayesinde tüm zorluklardan kolay bir şekilde sıyrılabilirsiniz. İlk olarak malzemeleri hazır edin ve tarifin adımlarını dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdiden afiyetler diliyoruz!
Tavada lahmacun tarifi için malzemeler:
Hamuru için;
6 su bardağı un
1,5 su bardağı süt
Bir bardak ılık su
Bir paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı tuz
Lahmacun hamuru nasıl yapılır?
Derin bir kabın içinde sütü, sıvı yağı ve tuzu karıştırın.
Bu karışıma yavaş bir şekilde unu ilave edin. Ardından suyu ekleyerek malzemeleri yoğurmaya başlayın. Lahmacun hamurunun orta sertlikte olması gerekiyor. Hamur ele yapışmaz bir kıvam aldığında hazır demektir.
Hazırladığınız hamurdan elma büyüklüğünde parçalar ayırın ve top haline getirin. Tüm hamura aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerini örtün ve bezeleri dinlenmeye bırakın.
İç harcı için;
Yarım kilo orta yağlı kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir adet domates
2 adet kuru soğan
2 adet sivri biber
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı acı biber salçası
Tuz
Soğanın kabuklarını soyun ve dörde bölün. Yeşil biberlerle beraber soğanları rondaya alın ve malzemeler tamamen kıyılana kadar rondodan çekin.
Ardından karışıma kıymayı ilave edip malzemeleri bir tur daha rondodan geçirin.
Domatesin kabuğunu soyun ve dörde böldükten sonra onu da rondoya ilave ederek malzemeleri tekrar çekin.
Rondodan geçirdiğiniz malzemeleri derin bir kaba alın. İçine salçaları, tuzu ve sıvı yağı ekleyerek hepsini harmanlayın.
Hamur toplarını tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın.
Yanmaz, yapışmaz bir teflon tavayı orta ateşte ısıtın. Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız iç harçtan koyun. Harcı hamurun yüzeyine eşit bir şekilde yayın.
Isınan tavaya lahmacun hamurunu yerleştirin.
Lahmacun pişerken tavanın üzerini kapakla kapatın.
Lahmacun tamamen pişince tavadan alın ve diğer hamurlara aynı işlemleri uygulayın.
Glüten alerjiniz var ise malzemelerde yer alan unu glütensiz unla değiştirerek lahmacun hamurunu hazırlayabilirsiniz.
Tavada lahmacun tarifinin bir diğer alternatifi ise tepside lahmacun tarifidir. Fırında yapılan tepside lahmacun tarifinin detayları ise şu şekilde;
Hamuru için;
1,5 su bardağı ılık su
3,5 su bardağı un
Bir tatlı kaşığı kuru maya
Bir tatlı kaşığı tuz
İç harcı için;
Yarım kilo az yağlı kıyma
2 adet sivri biber
2 adet kuru soğan
Bir avuç maydanoz
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir yemek kaşığı isot
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir fincan zeytinyağı
Derin bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın ve kıvam alana kadar yoğurun.
Hamur elinize yapışmadığı an hazır olacaktır. Lahmacun hamurunun üzerine temiz bir bez örtün ve dinlenmeye bırakın.
İç harcı için kuru soğanı ve domatesi soyduktan sonra dört parçaya bölün.
Sebzelerin tümünü robottan geçirin. Malzemelerin hepsinin oldukça küçük bir şekilde kıyılmasına dikkat edin.
Ardından bir kabın içinde geri kalan tüm malzemeleri robotta çektiğiniz malzemelerle karıştırın. Lahmacun harcınız hazır.
Dinlenen hamuru fırın tepsisi boyutunda olacak şekilde merdane yardımıyla açın.
Hamuru tepsiye tamamen yayın. Üzerine hazırladığınız harcı eşit bir şekilde dağıtın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika pişirin.
Pişen lahmacun ılıdıktan sonra dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum